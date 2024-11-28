本报记者 刘 慧

站在泰国东北部孔敬府的乌汶叻大坝上远眺，一块块太阳能光伏板在广阔水面上铺陈开去，很是壮观。这是由中国东方电气集团国际合作有限公司承建的乌汶叻水面漂浮光伏电站（见图，郑乐伟摄），总装机容量达31.2兆瓦，于今年3月并网发电。这是泰国电力局第一个集水面光伏、清洁水电、高效储能系统及智慧能源管理系统于一体的示范性电站工程项目，助力泰国可再生能源发展。

“中国的光伏产品和光伏技术世界领先。”泰国电力局项目主管提拉猜对本报记者说，“中国企业效率高，解决问题速度快，泰中双方在该项目上的合作很成功、很愉快。”

为了实现碳中和目标，泰国近年来大力发展可再生能源。泰国光照资源丰富，但土地资源有限，发展水面漂浮光伏电站有助于充分利用水库等大面积水域，扩大光伏发电的建设规模。泰国电力局计划到2037年，在9个水库上建设16个水面光伏项目，将浮体光伏项目总装机容量提高至2725兆瓦。

泰国电力局旗下主要新能源企业发电有限公司总裁集拉蓬表示，中方企业及其合作伙伴在项目建设中发挥了重要作用。乌汶叻水面漂浮光伏电站的建成是泰国实现清洁能源生产、保障电力供应稳定的重要一步，项目提供的清洁能源将造福当地社区，推动当地经济发展。

乌汶叻水面漂浮光伏电站项目经理胡叶说，光伏电站发电受光照、天气制约比较大，高效储能系统能将多余的光能转化为电能储存起来，在光照不足或需求高峰时段提供稳定的电力供应。

电站中控室内，几个屏幕上显示着各项设备的运行数据。“这是配套建设的智慧能源管理系统。”胡叶介绍，该系统通过实时监控、数据分析、水电联调、预测整合等技术，可以优化水面光伏与水电站的运行效率，减少能源损耗。比如说，可以通过气象数据预测光伏电站未来一个小时、一天乃至一周后的发电量，在与现有水电站发电模型进行匹配后，如果发电量有波动，可以自动用储能系统来调节，从而维持电网稳定。

提拉猜说，中国企业专门为泰国员工提供了培训，帮助他们掌握各类设备和系统的操作方法，学习电站的运维管理等。“高质量高水准的培训，对于当地员工来说非常难得，他们在掌握了这些新技术后，还可以把相关经验用在未来的光伏项目上。”

胡叶介绍，该电站项目不仅涉及光伏组件的安装，还包括基础设施建设、土木建设、浮体浮船安装、设备调试、性能测试等多个环节，带动了相关产业链的发展，为当地居民提供了更多工作岗位。

（本报泰国孔敬电）

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)