11月26日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。

接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席连续12年向纪念大会致贺电，多次就推动解决巴勒斯坦问题提出中方倡议主张，体现了对巴勒斯坦问题的高度重视。中方为推动巴勒斯坦问题政治解决增添动力，为实现地区持久和平而努力，展现了负责任大国的使命担当。

“每一步行动都展现出大国担当”

习近平主席指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心，关乎国际公平正义。当务之急是全面有效执行联合国安理会有关决议，尽快停火止战，缓和地区局势。根本出路是把“两国方案”落到实处，推动巴勒斯坦问题政治解决，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、享有完全主权的独立的巴勒斯坦国，实现巴勒斯坦人民建国权、生存权、回归权。

“习近平主席多次就推动解决巴勒斯坦问题提出中方倡议主张，体现了对巴勒斯坦问题的高度重视。”巴勒斯坦人民斗争阵线政治局委员、对华关系书记穆罕默德·阿卢什表示，中方推动巴勒斯坦问题政治解决的立场明确，一以贯之，始终为这一正义事业发挥积极作用。

“中国一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，是最早承认巴勒斯坦国的国家之一。”英国国际关系专家基思·贝内特表示，中国对于巴勒斯坦的支持并不是空洞、象征性的外交姿态，而是作出了许多实实在在的努力。

“习近平主席连续12年向联合国‘声援巴勒斯坦人民国际日’纪念大会致贺电，这一坚持既是对国际公平正义的支持，也是对多边主义和联合国权威的有力捍卫，受到国际社会的普遍欢迎和支持。”埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅说，中国坚定支持落实“两国方案”，为推动中东持久和平作出了积极贡献。“中方为推动停火止战、保护平民安全奔走斡旋。从紧急人道主义援助到发布立场文件，再到积极参与国际协调，每一步行动都展现出大国担当。”

“为缓和紧张局势带来了更多希望”

习近平主席强调，中国始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦各派加强团结，落实《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》，实现内部和解。中国坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，支持召开更大规模、更具权威、更有实效的国际和会。

“中国在推动中东局势缓和、解决巴以冲突问题上发挥着日益重要的作用。”伊拉克国民议会议员、议会外事委员会成员穆萨纳·阿明表示，今年4月，应中方邀请，巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表赴北京磋商，就推进巴内部和解深入坦诚对话，取得积极进展。今年7月，巴勒斯坦14个派别高级别代表在北京举行和解对话，并签署了《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》（《北京宣言》），为饱受苦难的巴勒斯坦人民带来了宝贵希望。“相信在中国的外交努力下，国际社会各方将进一步凝聚共识，为推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决注入动力。”

“《北京宣言》的签署为巴勒斯坦民族解放事业凝聚了统一的政治力量，中国的支持为缓和紧张局势带来了更多希望。”巴勒斯坦《耶路撒冷报》总编辑易卜拉欣·梅尔赫姆表示，中国始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，支持巴勒斯坦各派加强团结。“中国在处理巴勒斯坦问题上值得信赖。”

“中国对巴勒斯坦问题的立场一贯明确坚定，始终站在公平正义一边。”巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所主任穆罕默德·阿西夫·努尔表示，中方多次就推动解决巴勒斯坦问题提出倡议主张，展现出负责任大国的使命担当。

“从推动巴勒斯坦内部和解到提出走出当前冲突困境的‘三步走’倡议，中国始终致力于通过对话与合作化解冲突，避免陷入暴力循环。”印度尼西亚总统大学国际关系学副教授哈里安托·阿里奥迪古诺表示，中国在推动解决巴勒斯坦问题的过程中，展现了独特的东方智慧——以和平为目标，以对话为手段，以公正为基础。这种做法以尊重主权、平等对待为核心，强调合作共赢。中国的和平努力既服务于中东地区的稳定，也为实现全球范围的和平稳定贡献了智慧。

“中国一直是中东和平发展的推动者”

习近平主席表示，中国将继续同国际社会一道，共同推动平息战火、停止杀戮，支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处继续向加沙人民提供人道援助，推动巴勒斯坦问题回到“两国方案”的正确轨道，早日得到全面、公正、持久解决。

阿卢什表示，本轮巴以冲突爆发以来，中方积极劝和促谈，推动停火止战，向加沙地带提供紧急人道主义援助，发布《中国关于解决巴以冲突的立场文件》。中方提出推动实现持久和平的“三步走”倡议为解决巴勒斯坦问题贡献智慧。

“中国一直是中东和平发展的推动者。中国智慧和中国方案为解决中东地区面临的挑战提供了路径。”沙特阿拉伯政治学者阿提·穆巴拉克表示，正是得益于中国的斡旋努力，沙特和伊朗于去年3月实现历史性和解。在巴勒斯坦问题上，中国始终站在公平正义一边，站在国际法的一边，得到广大阿拉伯国家的高度认可。“中国伙伴发挥的建设性作用将为巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决带来新的希望。”

“从共建‘一带一路’倡议到全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，习近平主席为推动建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界指明了方向。”阿尔及利亚民族解放阵线中央委员、阿中友好协会主席伊斯梅尔·德贝什说，中国正努力促进地区和平与发展。中方支持沙伊相向而行，近期沙特和伊朗在各个层面展开的良好互动，不断巩固了和解势头，也为促进地区和平稳定作出重要贡献，这是相关国家通过协商对话解决矛盾、和平合作、构建人类命运共同体的具体实践。

叙利亚《祖国报》专栏作家、国际问题专家穆罕默德·奥马里表示，面对复杂局势，中国始终支持对话而非对抗、协商而非冲突，在中东和平进程中扮演了调解者的角色，与某些国家加剧地区矛盾的做法形成鲜明对比。期待中方继续同国际社会一道，全力推动地区局势尽快降温，推动巴勒斯坦问题重回“两国方案”正确轨道，为早日全面、公正、持久解决巴勒斯坦问题作出积极贡献。

（本报北京、迪拜、开罗、伦敦、雅加达、伊斯兰堡、阿尔及尔、大马士革11月27日电 记者周輖、管克江、张志文、黄培昭、邢雪、曹师韵、程是颉、郝瑞敏、薛丹）

《 人民日报 》（ 2024年11月28日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)