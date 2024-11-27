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欧盟委员会：部分成员国存在支出过高或过度赤字问题

2024年11月27日16:54 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔11月26日电（记者康逸 周玥）欧盟委员会26日发布的秋季财政方案显示，部分欧盟成员国存在财政支出过高或过度赤字问题。

该方案对17个欧元区成员国提交的2025年预算草案进行了评估，重点关注其2024-2025年净支出增长，以及净支出是否超过限定范围。评估结果显示，因受新冠疫情和乌克兰危机等因素影响，德国、奥地利和荷兰等国经济复苏缓慢，支出难以保持在低水平。其中，德国和荷兰净支出预计将超过上限。

该方案同时显示，奥地利的赤字2024年将超过国内生产总值的3%，且预计在2025年和2026年仍无法降至3%以下，因此建议欧盟理事会认定奥地利存在过度赤字。

此外，针对比利时、法国、匈牙利、意大利、马耳他、波兰、罗马尼亚和斯洛伐克等八个当前处于过度赤字程序的成员国，该方案提出多年度净支出路径建议，以帮助这些国家降低赤字水平。

欧盟《稳定与增长公约》规定，欧盟成员国年度财政赤字不得超过其国内生产总值的3%。按照规定，欧盟会对被认定存在过度赤字的国家启动过度赤字程序，要求这些国家采取措施降低赤字水平，从而保持低政府债务或将高债务降低至可持续水平。相关国家应在指定时间内采取有效行动削减赤字，否则可能被处以罚款。

(责编：苏缨翔、张悦)

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