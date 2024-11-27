人民网河内11月27日电 （记者杨晔）11月27日，“壮美广西——2024广西文化旅游推介会”在越南河内举行。广西壮族自治区党委常委、宣传部部长陈奕君，中国驻越南大使馆公使王群，越南文化体育旅游部副部长胡安峰等出席推介会并致辞，来自中越的旅游、航空、媒体等各界嘉宾约150人参加活动。

中越两国嘉宾和演员们合影留念。人民网记者 杨晔摄

陈奕君在致辞中表示，桂越地缘相近、人缘相亲、文缘相同，文旅资源互补性强，合作潜力巨大。近年来，在中越两国政府的大力推动下，广西与越南的文化旅游合作不断深化，取得丰硕成果。明年是中越建交75周年，也是中越人文交流年。广西将以中越两党两国领导人达成的重要共识为引领，在跨境旅游、红色旅游、边境文化等方面加强交流，进一步深化文化旅游合作，助力中越命运共同体建设。

王群在致辞中表示，在中越关系保持长期稳定向好的大背景下，广西作为连接中国与东盟的重要桥梁和纽带，充分发挥与越南陆海相连的区位优势，持续深化各层级对越交往合作，桂越两地人文交流硕果累累，跨境旅游亮点频出。驻越南使馆将一如既往支持中越两国各地在文化和旅游等各领域的交流与合作，希望通过此次活动，广西与越南能够继续深挖文旅领域合作潜能，为中越两国文旅事业的蓬勃发展注入强劲动力。

胡安峰在致辞中表示，越中两国，特别是越南与广西在文化交流与旅游合作领域有着悠久而深厚的传统关系。此次推介活动意义非凡，有助于进一步深化越南与广西在文化和旅游领域合作关系。越南文化体育旅游部愿与中国以及广西文化和旅游部门密切合作，在中国举办越南文化旅游周、共同研究开发红色旅游线路、积极参与中国—东盟博览会旅游展区等活动，助力构建具有战略意义的越中命运共同体。

活动现场发布了专为越南游客制定的“冬游广西”入境旅游路线，并举行中越旅行社跨境旅游合作签约仪式。推动数千名越南游客在今年第四季度冬游广西，开启中越跨境旅游合作的新篇章。推介会还设置了广西文化旅游精品图片展、六堡茶及拓印等非遗体验区、景观打卡区，以及合作洽谈区等，介绍广西得天独厚的山水风光、深厚的历史底蕴和独特的民族风情。

来自广西歌舞剧院的演员们为现场嘉宾带来了《山歌敬亲人》《银落舞》等特色民族歌舞表演，最后在中越青年联欢主题歌《你来我往有情缘》中，推介会圆满落下帷幕。本次活动由中共广西壮族自治区党委宣传部、广西壮族自治区文化和旅游厅、河内中国文化中心、越中文化交流中心联合主办，广西文化产业集团、广西旅游发展集团共同承办。

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