人民网华沙11月26日电 （记者禹丽敏）当地时间11月23日至24日，2024年罗马尼亚国际中文教育志愿者岗中培训在克拉约瓦成功举办。本次活动由中外语言交流合作中心主办，布加勒斯特大学孔子学院承办。中国驻罗马尼亚使馆负责教育事务的二等秘书李征博，中外语言交流合作中心志愿者管理处处长周卉，中国政法大学国际合作与交流处处长李居迁，罗马尼亚克拉约瓦教育局学监特奥多拉·巴蒂亚，埃列娜·库扎国立学校校长利维乌·科塔法萨，锡比乌卢奇安·布拉卡大学孔子学院中方院长王冏，布大孔院罗方院长白罗米、中方院长苏宇出席活动，在罗全体国际中文教师志愿者参加培训。

集体合照。图片由布加勒斯特大学孔子学院提供

开幕式由苏宇主持。李征博在致辞中感谢克拉约瓦学监局及埃列娜·库扎国立学校给予本次培训的大力支持。

在回顾罗马尼亚中文教育发展历程时，李征博指出，孔子学院在将中文纳入罗马尼亚国民教育体系的工作中发挥了重要作用，并勉励全体国际中文教师志愿者，一要牢牢把握机遇，在国际中文教育志愿者岗位上精耕细作；二要坚定理想信念，让国际中文教育之花开遍世界；三要架设友谊之桥，为促进中罗文明交流互鉴贡献智慧和力量。

周卉指出，今年是国际中文教育志愿者项目实施20周年，多年来，志愿者队伍为国际中文教育作出了积极贡献，并勉励大家既要“登高望远”，以宽广的国际视野规划未来，又要“脚踏实地”，以扎实的教学实践推动中文教育质量的持续提升。

李居迁表示，今年既是中罗建交75周年也是孔子学院成立20周年，在此背景下志愿者们应作为中罗语言桥梁的工程师与建设者，以更加饱满的热情投入教学工作，搭建中罗文化交流与友谊发展的桥梁。

特奥多拉·巴蒂亚表示，此次培训不仅对罗马尼亚中文教育本土化发展有着重要意义，更加深了中罗人民的互相理解与尊重。同时，她提到中国对罗马尼亚试行免签，这是增进两国深入合作与交流的契机。

利维乌·科塔法萨感谢布大孔院长期以来对学校中文教学的大力支持。他介绍，目前中文已成为学校正式课程并深受欢迎，目前每年大约300名学生，覆盖小学、初中、高中。最后，他引用《论语》名句“学而不思则罔，思而不学则殆”，充分肯定了此次培训对中文教育质量提升的重要作用。

本次培训包括专题讲座与工作坊两个部分，内容涵盖罗马尼亚国情介绍，中罗文化交流发展，中文教学能力提升，课堂管理与案例分析等多个领域。

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