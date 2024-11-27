新华社深圳11月27日电（记者 王丰）近日，经深圳湾海关关员现场查验，一批重达11.7吨的秘鲁新鲜蓝莓从深圳湾口岸快速通关，2个小时内就到达华南地区最大的水果集散中心广州江南市场，随即销往中国各地。

这批秘鲁新鲜蓝莓由深圳市盛泰环宇供应链有限公司申报进口。该公司关务负责人杨经理说：“每年11月份是进口蓝莓的消费旺季，而秘鲁蓝莓凭借其稳定的出品率和丰富的口感，深受国内商超及消费者的青睐。这个季度我们进口的秘鲁蓝莓预计比上季增长近三成。”

每年进入秋冬季，一盒盒来自秘鲁的蓝莓，都会跨越山海来到中国。利用南半球的季节差，秘鲁的蓝莓在中国市场十分热销，中国已成为秘鲁蓝莓的第二大买家。

深圳毗邻香港，有着航运产业成熟、运费低等优势，秘鲁水果企业大多选择经香港中转深圳进口。据统计，自10月进入秘鲁蓝莓通关旺季以来，深圳进口秘鲁鲜蓝莓0.54万吨，货值4.21亿元人民币，同比分别增长54.3%、80.6%。

因娇嫩、易腐败的特性，蓝莓对通关时效性要求较高。对此，深圳湾海关制定水果旺季通关保障方案，紧密结合海运船期及进口量调配人力，协调口岸增加打冷设备的配置，设置专业查验台位，避免口岸车辆积压，最大限度压缩通关时长，确保水果新鲜、安全。

除了南方城市深圳，位于华东地区的上海、华北地区的天津等地，近期也正迎来秘鲁蓝莓的进口旺季。

中国北方最大的综合性港口天津港，近期开通了三条直航拉美的新航线，覆盖拉美地区太平洋和大西洋的主要港口。其中，天津港至南美西航线被称为“水果快线”。今年9月18日，首批11.7吨秘鲁进口蓝莓通过这条直航航线抵达天津港，这是历史上南美进口蓝莓首次登陆北方口岸。

今年亚太经合组织（APEC）第三十一次领导人非正式会议期间，秘鲁钱凯港正式开港，满载秘鲁蓝莓、葡萄、牛油果等水果的邮轮，今年将沿着“从钱凯到上海”的新时代亚拉陆海新通道驶往中国。

随着钱凯港正式运行，从南美洲出口至亚洲市场的货物运输时间将从30多天缩短至20多天，直航时间大幅缩短，物流成本大幅降低，首条直达上海航线开通后，还将根据实际情况和需求逐步向亚太地区其他地点发货。

“钱凯港开港后，我们运往中国的蓝莓数量会更多、品质会更好。我们计划扩大种植面积，以满足中国市场的需求。”秘鲁国际果蔬供应商甘博仙生产服务经理费德里克·马吉奥在接受中国媒体采访时说。

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