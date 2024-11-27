新华社东京11月27日电 新闻调查｜日本如何对待秸秆焚烧

新华社记者钱铮

近日，日本农民在秋收后烧秸秆的视频在网上流传，再次引发是否应在田间焚烧秸秆的讨论。事实上，日本近年来秸秆焚烧率一直很低。

研究表明，与将秸秆翻耕入土相比，焚烧秸秆在抑制杂草、杀灭害虫、提升土壤肥力等方面并没有优势。因此，日本各地农业部门呼吁农户不要焚烧秸秆。此外，日本也在探索多种秸秆回收利用方式。

日本烧秸秆比例很低

九、十月份秋收过后，在日本农村有时会见到农民在田间烧秸秆。过去，焚烧是日本农民处理秸秆的常用方法。20世纪70年代，日本水稻种植面积的约四分之一用焚烧方式处理秸秆。

近些年来，日本的秸秆焚烧率很低。据日本农林水产省最新公布的数据，2022财年日本全国共产生水稻秸秆673.6万吨，其中焚烧处理的有9.1万吨，占比仅约1.4%。

日本没能彻底禁绝烧秸秆，原因之一是相关法律规定不明确。日本《废弃物处理法》禁止在室外农田或空地焚烧废弃物，但从事农业、林业和渔业而不得不进行一些室外焚烧可作为例外。

至于哪些焚烧行为算“不得不”？记者就此电话咨询了千叶县千叶市和成田市等的相关部门，得到的答复都是农业生产等产生的废弃物焚烧可作为例外，如水稻秸秆、田间杂草、修剪下来的树枝等。至于“不得不”的范围如何界定，工作人员表示，这需要根据具体情况来看。

目前，日本各地农业相关部门都呼吁农户不要焚烧秸秆，还会以发放宣传材料等形式传授农户正确的翻耕入土方法。

翻耕入土更有利农业生产

日本市民团体“思考野外焚烧与健康之会”会长泷聪告诉记者，农户烧秸秆的理由大致有：简单不费事、能抑制杂草、能杀死害虫、烧完变成草木灰可以肥田、秸秆留在田里会影响来年耕种等。

实际上，日本多地进行的农业研究显示，焚烧秸秆能杀死害虫、草木灰可以肥田等理由都站不住脚，相比之下秸秆翻耕入土更加有利于农业生产。

佐贺县农业试验研究中心等机构对比了焚烧秸秆和将秸秆翻耕入土对来年杂草生长的抑制作用。结果显示，如果来年种水稻，那么烧秸秆的情况下各种杂草总量是秸秆翻耕入土的约4倍；如果来年种大豆，那么烧秸秆的情况下各种杂草总量是翻耕入土的约1.5倍。由此可见，相比烧秸秆，翻耕入土更能抑制来年杂草的生长。

在杀灭害虫方面，滋贺县米原市琵琶湖和伊吹山地区农业合作协会的资料显示，将秸秆翻耕入土有多种好处，比如使水稻害虫二化螟的越冬幼虫减少、可杀灭大量引发水稻纹枯病的真菌菌核、减少传播水稻黄萎病的黑尾叶蝉的越冬场所等。

日本青森县产业技术中心农林综合研究所实验显示，在提高土壤肥力方面，烧秸秆形成的草木灰中所含钾元素和硅酸能增加土壤养分，但焚烧会使秸秆中的氮元素和碳元素逃逸到空气中，而翻耕入土则使钾、硅酸、氮、碳这些养分都能保留下来。

探索秸秆多种利用方式

除宣传倡导将秸秆翻耕入土外，日本有关部门还在探索多种回收利用秸秆的方式。日本农林水产省数据显示，2022财年日本用翻耕入土方法处理的水稻秸秆占总量的67.3%，用作饲料的占6.9%，用于堆肥的占4.8%，用于铺设牲畜圈舍的占2.6%，其他还有少量被用于果树防寒或者加工成日用品等。

日本一些地方政府积极推进秸秆回收，作为家畜饲料出售，不过也面临一些难题。例如，收集秸秆需要大型滚卷式打捆机，普通农户却无力购买。各地政府正在努力寻找对策，青森县五所川原市政府就购买小型秸秆打捆机，借给有需要的农户使用，还帮忙为收集起来的秸秆寻找销路。

据日本农林水产省统计，日本每年产出的水稻秸秆中只有约一成用作家畜饲料，但每年要从国外进口大量水稻秸秆，这就存在信息差。农林水产省为此专门整理了全国销售饲料用秸秆的商家、需要秸秆的牧场和农户、可帮忙收集秸秆的公司和机构信息，并在其官网公布，帮助供需双方牵线搭桥。

一些公司和研究机构也在开发利用秸秆的新途径，例如用水稻秸秆生产生物燃料、生物液肥、生物乙醇等，还可以用秸秆里的纤维素生产食品添加剂和纺织材料。

(责编：苏缨翔、张悦)