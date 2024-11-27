人民网里约热内卢11月25日电 （记者陈一鸣、宋亦然）当地时间11月25日上午，2024年中国高等教育展在巴西里约热内卢联邦大学成功举办。教育部部长怀进鹏、巴西教育部副部长布拉西尔、中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西高等教育人才促进会国际部主任奥珀曼、里约热内卢联邦大学校长梅德罗尼奥等出席开幕式并致辞。

怀进鹏表示，习近平主席成功对巴西进行国事访问，为两国人文交流提供了新动力，为中巴友谊续写了新篇章。两国元首对中巴关系的定位为两国教育合作提供了广阔前景和重要指引。面向未来，高等教育交流合作将在中巴关系中发挥先导性和基础性作用，推动两国共同开辟新的发展道路，构建命运共同体。怀进鹏提出，希望中巴教育界共同努力，夯实两国高校间交流与合作，推动国际学术科研合作和学生学者流动，在开放互鉴中促进两国高水平人才培养和科研创新质量提升。

教育部部长怀进鹏在现场致辞。人民网记者 宋亦然摄

布拉西尔表示，目前，巴西36所联邦大学与中国高校签订了155项合作协议。这些协议体现了两国深入的合作和深厚的友谊。布拉西尔还认为，孔子学院在巴西的设立不仅促进了汉语教学，也推动了中国的葡语教育。“这种语言的双向交流有助于两国文化的进一步融合。”布拉西尔说，巴西教育部一直在努力扩大这一领域的合作，鼓励两国高校加强对接。

巴西教育部副部长布拉西尔在现场致辞。人民网记者 宋亦然摄

梅德罗尼奥表示，作为巴西最大的联邦大学，里约热内卢联邦大学近年来一直致力于加强与中国企业的联系与合作。目前，学校已与中国石化、华为、比亚迪等公司建立了深度合作关系。“今年恰逢中华人民共和国成立75周年以及巴中建交50周年，是一个具有重要历史意义的节点，希望未来双方可以继续携手深化高等教育交流与合作。”梅德罗尼奥说。

里约热内卢联邦大学校长梅德罗尼奥在现场致辞。人民网记者 宋亦然摄

田敏表示，人才是两国携手构建更公正世界和更可持续星球的中巴命运共同体、实现发展战略对接的重要支撑。此次中国高等教育展为巴西年轻学子全面了解中国、走进中国、学习中国发挥了积极作用。希望两国高校以本次展览为契机，加强交流合作，共同培养促进两国发展、传承中巴友好的卓越人才。田敏强调，中国驻里约总领馆将一如既往地支持两国高校深化教育合作，竭力为巴西青年赴华留学提供优质服务，为中国学生来巴留学提供帮助。

中国驻里约热内卢总领事田敏在现场致辞。人民网记者 宋亦然摄

中国驻巴西大使馆教育参赞王志伟对人民网记者表示，本次教育展由国家留学基金管理委员会主办，23所中国知名高校参展，吸引了众多巴西青年和当地教育机构的关注，展示了中国高等院校的办学特色、优势学科、国际合作以及国际学生教育等方面的情况。

在2024年中国高等教育展现场，参展高校工作人员向当地学生进行介绍。人民网记者 宋亦然摄

此外，活动当天，中国石油大学（北京）与里约热内卢联邦大学签署合作建设中巴卓越工程师学院的谅解备忘录。中巴卓越工程师学院以及中国石油大学（北京）、中海油集团、里约热内卢联邦大学、巴西国家石油公司共建的中巴科技创新中心也于当日揭牌。

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