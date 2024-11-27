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中外记者看深圳|大芬油画村：从“油画工厂”到原创艺术

2024年11月27日10:01 | 来源：人民网-国际频道
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人民网深圳11月26日电 （孙书宇）大芬油画村坐落于深圳市龙岗区布吉街道的大芬社区，聚集了几万位职业画家，还有上千家绘画产业相关门店。这里不仅是中国最大的油画生产、交易基地，也是全球重要的油画交易集散地。据统计，在巅峰时期，欧美市场上约70%的油画来自中国，而其中80%出自大芬。历经30多年发展，大芬油画村走过从临摹到原创、从中国制造到中国创造的发展过程，在艺术产业转型升级的路上不断探索。

近日，人民网“中外记者看深圳”调研团走访大芬油画村，探访其转型升级之路。

危机中的转型：从临摹到原创

2008年的全球金融危机对以出口为主的大芬油画产业带来不小的打击，海外订单锐减，企业经受严峻的考验。但与此同时，原创画作越来越受到市场的青睐。在这场危机中，大芬村看到了新的可能性，做出了将创作导向“由临摹画作转向原创画作”的调整和升级。

在政府的支持下，大芬油画村积极调整产业结构，拓展国内业务、开发自主知识产权产品、扶持原创发展，并通过引进或组建龙头企业推动产业升级。从以临摹世界名画闻名，到逐渐将原创艺术作为核心发展方向，大芬村走出了一条从“流水线生产”到“个性化创作”的蜕变之路。

同时，大芬村积极探索不同的经营模式，走上多元化发展之路。一些商家除了作画、卖画，还经营起零基础油画体验项目，受到游客好评。

人民网韩国籍外专河贞美在老师的指导下完成了一幅油画，她感叹道：“之前我从没画过油画，通过这次体验，我感到了艺术所具有的治愈心灵、平静内心之美。如果有机会，我一定要再次尝试。”

韩国籍外专河贞美体验临摹油画。人民网 李泽摄

韩国籍外专河贞美体验临摹油画。人民网 李泽摄

拥抱变化：从传统画坊到互联网时代

多年来，龙岗区政府不仅为大芬村的转型提供政策支持，还积极推动本地企业“走出去”，通过参与国内外专业展会，开拓更广阔的市场。同时，大芬的画商也积极抓住数字化时代的机遇，借助移动互联网，将传统艺术与电商平台、短视频平台相结合，赢得了更多的客户和关注。

谈及大芬油画村的未来，大芬美术产业协会会长龙腾飞充满信心：“我们现在的油画产业链已经非常成熟，中国艺术市场还有巨大的潜力。随着人民生活水平的不断提高，越来越多人开始追求艺术，丰富精神生活。我们不仅会继续提升原创能力，还会引入更多年轻艺术家，培养‘芬二代’，提升国际视野，让大芬更好地融入全球艺术市场。”

大芬美术产业协会会长龙腾飞与芬二代潜力艺术家作品的合影。人民网 孙书宇摄

大芬美术产业协会会长龙腾飞与"芬二代"潜力艺术家作品的合影。人民网 孙书宇摄

从曾经的“油画工厂”到如今的原创艺术基地，大芬油画村不仅是中国文化产业探索创新发展的典范，也是改革开放下产业转型的成功案例。在传承与创新中，大芬的未来，依然充满无限可能。

(责编：于洋、杨牧)

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