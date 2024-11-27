人民网曼谷11月27日电 （记者简承渊）为积极响应国家共建“一带一路”倡议，深化中国与东南亚地区的经贸合作，26日，中国南平国际仲裁院东盟分院、泰中侨商联合会、泰国汉成律师事务所联合举办“走出去”企业合规培训讲座，近百家企业代表到场参加培训。活动旨在全方位提升中国“走出去”企业对东南亚投资环境的认知度，精准识别并有效防控合规风险，助力企业在全球化浪潮中稳健前行，开拓更为广阔的国际市场。

讲座现场。人民网记者 简承渊摄

讲座伊始，主讲人泰国汉成律师事务所主任董锋以《东南亚投资实务与法律风险防范——以泰国和缅甸为例》为题详细分析了东南亚各国在法律体系、投资政策、税务制度等方面的差异，并指出这些差异可能给投资者带来的挑战和风险，同时结合实际案例有的放矢地介绍了东南亚投资的关键环节以及法律风险防范的重点策略。

“从投资方向来看，中国企业主要是向东南亚国家直接投资，如制造业、航运、跨境电商、石油炼化、医疗设备等行业，这表明我国企业'走出去'的空间变大了。”董锋认为，明年是中泰建交50周年，“中泰一家亲”将会亲上加亲，中国企业“走出去”步伐一定是不断加快，企业涉外法律业务将大幅增加，掌握运用国际竞争规则和东道国法律、防范境外投资法律风险，已成为企业提升国际化经营水平的必然要求。

泰国汉成律师事务所主任董锋。人民网记者 简承渊摄

近年来，大批中国企业积极响应共建“一带一路”号召，实施了海外发展战略，在全球资源配置和参与国际竞争中取得明显成效。但对于大多数出海的中资企业来说，跨境投资经营的合规依然是一个崭新且重要的课题。

在讲座中，与会企业代表积极提问并参与讨论，主讲人还向部分企业代表赠送《东南亚投资法律风险防控实务》书籍，讲座在热烈气氛中圆满结束。

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