人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

品白茶做竹扇 外媒记者走进浙江安吉

2024年11月27日09:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网安吉11月26日电 （记者崔越）11月25日至29日，由中国公共外交协会与环球网联合主办的2024“走读中国”国际媒体交流活动在浙江举行。来自中国国际新闻交流中心欧亚中心的多名外媒记者走访湖州安吉、千岛湖及宁波等地，沉浸式感受浙江在生态文明建设、绿色生产转型和文化传承创新等方面去取得的成就。

25日至26日，中外媒体团来到湖州安吉和乐山谷度假区，亲身体验“绿水青山就是金山银山”理念的实践成果。中旅·安吉和乐山谷度假区位于浙江安吉灵峰山下，以竹林、茶山、湖泊为生态基地，集吃住行游娱购为一体。据港中旅（安吉）旅游发展有限公司总经理李键介绍，和乐山谷景区设计理念与生态保护的结合是在“绿水青山就是金山银山”的时代背景下诞生的，景区设计之初便以绿色优先、环保优先的原则，围绕青山环保、绿水长流的思路，倡导人与自然和谐共生。景区内的道路以及步道的设计充分考虑地形地貌，避免破坏原有的茶山、竹林和水源，让游客在游览过程中能够亲近自然而不扰自然。

伴着安吉雨后潮湿的空气和竹林中草木的香气，媒体团一行来到和乐山谷度假区的青绿驿站，品味茶艺文化、体验汉服之美。安吉是著名的白茶产区，白茶浓郁持久的香味吸引了外媒记者驻足品尝。俄罗斯记者伊万·沙普金是茶爱好者。“在俄罗斯，喝茶已经成为了一种‘时尚’，大家会去中国人开的茶馆体验茶文化。黑茶、红茶、乌龙茶等品种我都品尝过，但正宗的安吉白茶还是第一次尝试。”在安吉茶山的包围中品尝这一口白茶，伊万感觉非常奇妙。“安吉白茶口感淡淡的，却有一种回甘，我非常喜欢。如果行李箱还有空间我一定要多带一点回家。”

在青绿驿站体验茶文化。环球网供图

在青绿驿站体验茶文化。环球网供图

在青绿驿站的另一侧，来自哈萨克斯坦的记者加齐扎·乌扎克换好汉服，并弹起古筝。“古筝和我们民族的七弦琴有异曲同工之妙。”她说，自己对中国的传统文化非常感兴趣。“我很喜欢汉服，它的花纹非常漂亮，穿起来像公主一样。”乌扎克表示，自己买了一套汉服，这样回到哈萨克斯坦也能穿，把汉服之美带回家。

在青绿驿站体验汉服。环球网供图

在青绿驿站体验汉服。环球网供图

在青绿驿站体验汉服。环球网供图

在青绿驿站体验汉服。环球网供图

安吉享有“中国第一竹乡”的美誉，竹编制作技艺历史悠久。26日，外媒记者在和乐山谷拿起竹篾编竹扇，体验竹编非遗文化。在一抬一压、一翻一转中，外媒记者们在老师的悉心指导下，耐心地制作着属于自己的竹扇。在反复尝试之后，哈萨克斯坦记者纳乌雷兹别克·萨尔沙耶夫终于编制成功。他表示，竹编是了不起的艺术，刚开始制作时有一定难度，需要细心才能成功。乌兹别克斯坦哈米德霍扎耶夫·阿佐德·阿萨莫维奇表示，这是他第一次体验竹编，这一过程令他十分享受。竹编需要细心和耐心，在静下来的同时他的脑海里总是浮现出自己的家人。“我一定要做成这把竹扇，把中国非遗带回家，送给我的孩子。”

外媒记者做竹扇。环球网供图

外媒记者做竹扇。环球网供图

外媒记者做竹扇。环球网供图

外媒记者做竹扇。环球网供图

体验竹编非遗文化合影。环球网供图

体验竹编非遗文化合影。环球网供图

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部