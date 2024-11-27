人民网安吉11月26日电 （记者崔越）11月25日至29日，由中国公共外交协会与环球网联合主办的2024“走读中国”国际媒体交流活动在浙江举行。来自中国国际新闻交流中心欧亚中心的多名外媒记者走访湖州安吉、千岛湖及宁波等地，沉浸式感受浙江在生态文明建设、绿色生产转型和文化传承创新等方面去取得的成就。

25日至26日，中外媒体团来到湖州安吉和乐山谷度假区，亲身体验“绿水青山就是金山银山”理念的实践成果。中旅·安吉和乐山谷度假区位于浙江安吉灵峰山下，以竹林、茶山、湖泊为生态基地，集吃住行游娱购为一体。据港中旅（安吉）旅游发展有限公司总经理李键介绍，和乐山谷景区设计理念与生态保护的结合是在“绿水青山就是金山银山”的时代背景下诞生的，景区设计之初便以绿色优先、环保优先的原则，围绕青山环保、绿水长流的思路，倡导人与自然和谐共生。景区内的道路以及步道的设计充分考虑地形地貌，避免破坏原有的茶山、竹林和水源，让游客在游览过程中能够亲近自然而不扰自然。

伴着安吉雨后潮湿的空气和竹林中草木的香气，媒体团一行来到和乐山谷度假区的青绿驿站，品味茶艺文化、体验汉服之美。安吉是著名的白茶产区，白茶浓郁持久的香味吸引了外媒记者驻足品尝。俄罗斯记者伊万·沙普金是茶爱好者。“在俄罗斯，喝茶已经成为了一种‘时尚’，大家会去中国人开的茶馆体验茶文化。黑茶、红茶、乌龙茶等品种我都品尝过，但正宗的安吉白茶还是第一次尝试。”在安吉茶山的包围中品尝这一口白茶，伊万感觉非常奇妙。“安吉白茶口感淡淡的，却有一种回甘，我非常喜欢。如果行李箱还有空间我一定要多带一点回家。”

在青绿驿站体验茶文化。环球网供图

在青绿驿站的另一侧，来自哈萨克斯坦的记者加齐扎·乌扎克换好汉服，并弹起古筝。“古筝和我们民族的七弦琴有异曲同工之妙。”她说，自己对中国的传统文化非常感兴趣。“我很喜欢汉服，它的花纹非常漂亮，穿起来像公主一样。”乌扎克表示，自己买了一套汉服，这样回到哈萨克斯坦也能穿，把汉服之美带回家。

在青绿驿站体验汉服。环球网供图

在青绿驿站体验汉服。环球网供图

安吉享有“中国第一竹乡”的美誉，竹编制作技艺历史悠久。26日，外媒记者在和乐山谷拿起竹篾编竹扇，体验竹编非遗文化。在一抬一压、一翻一转中，外媒记者们在老师的悉心指导下，耐心地制作着属于自己的竹扇。在反复尝试之后，哈萨克斯坦记者纳乌雷兹别克·萨尔沙耶夫终于编制成功。他表示，竹编是了不起的艺术，刚开始制作时有一定难度，需要细心才能成功。乌兹别克斯坦哈米德霍扎耶夫·阿佐德·阿萨莫维奇表示，这是他第一次体验竹编，这一过程令他十分享受。竹编需要细心和耐心，在静下来的同时他的脑海里总是浮现出自己的家人。“我一定要做成这把竹扇，把中国非遗带回家，送给我的孩子。”

外媒记者做竹扇。环球网供图

外媒记者做竹扇。环球网供图

体验竹编非遗文化合影。环球网供图

(责编：于洋、杨牧)