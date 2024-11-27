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中外媒体看深圳：盐港夜市璀璨夺目 引领夜经济新风尚

2024年11月27日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网深圳11月26日电 （记者张璐璐）广东深圳，这座充满活力的海滨之城，近年来在夜经济发展上取得了显著成效，其中盐港夜市更是以其独特的魅力成为深圳夜经济的璀璨明珠。

从盐港夜市所在地俯瞰盐田港。人民网记者 张璐璐摄

从盐港夜市所在地俯瞰盐田港。人民网记者 张璐璐摄

夜幕降临，盐港夜市灯火辉煌，热闹非凡。位于盐田区康颐路和倚山路交叉口处的空翠台，是盐港夜市所在地。这里是一个深受年轻人青睐的车尾箱集市，一排排装饰独特、风格各异的车厢成为夜市的一道亮丽风景。夜市内，美食香气四溢，精酿调酒、烧鸟、拉面、关东煮、鸡蛋仔等各式小吃应有尽有，让人垂涎欲滴。

除了美食汇聚，盐港夜市更是一个集文化、娱乐、休闲于一体的综合性夜间消费场所。夜市内设有专业级的沉浸式多媒体舞台，让游客在品尝美食的同时，享受一场场视听盛宴。此外，夜市还定期举办各类主题活动，如跨境美食节、文化体验周等，以“跨境+美食”“跨境+消费”“跨境+文化体验”为卖点，吸引了大量国内外游客前来打卡体验。

盐港夜市一角。人民网记者 张璐璐摄

盐港夜市一角。人民网记者 张璐璐摄

人民网外籍专家体验夜市小吃。人民网记者 张璐璐摄

人民网外籍专家体验夜市小吃。人民网记者 张璐璐摄

(责编：于洋、杨牧)

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