新华社开罗11月26日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹卫生部26日发表声明说，该国自今年7月暴发的新一轮霍乱疫情已致1180人死亡。

声明说，最新的霍乱流行病学情况报告显示，苏丹近3天新增霍乱感染病例253例，其中死亡1例；截至26日，全国累计感染病例达42725例，其中死亡病例1180例，来自11个州的81个地区。

声明说，近期苏丹中部杰济拉州和森纳尔州的冲突升级，大量民众逃往其他地区，导致疫情防控形势严峻。新增病例主要集中在东部的卡萨拉州、加达里夫州和北部的尼罗河州，这三个州收容了来自中部地区的近40万流离失所者。苏丹卫生部已通过环境消杀、启用隔离中心等措施进行干预，还需要更多药品和医疗支持。

声明还说，苏丹登革热疫情已得到有效控制，近3天新增确诊病例15例，无新增死亡病例；截至26日，全国8个州的累计感染病例达7250例，其中死亡病例15例。

2023年4月，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突及其引发的严峻人道主义状况以及季节性暴雨引发的洪灾导致霍乱、登革热等传染病在苏丹大规模传播。

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