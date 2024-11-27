11月26日，人们在意大利那不勒斯参加第13届中意创新合作周活动。新华社记者 张馨文 摄

新华社意大利那不勒斯11月26日电（记者张馨文）第13届中意创新合作周26日上午在意大利那不勒斯科学城开幕。

本届中意创新合作周以“实现科技价值，应对时代挑战”为主题，设那不勒斯主会场和威尼斯分会场，内容涵盖部长级双边会议、开幕式暨中意重要项目签约仪式、7场平行论坛、科技创新主体“一对一”对接会等环节，将持续到28日。

中国科学技术部部长阴和俊在开幕式致辞中说，科技创新合作是中意全面战略伙伴关系的重要组成部分。双方要落实两国元首会晤共识和《中华人民共和国和意大利共和国关于加强全面战略伙伴关系的行动计划（2024-2027年）》，加强优势互补，促进互利共赢，共同为中意两国经济社会发展、增进人类文明福祉、构建人类命运共同体贡献力量。

意大利大学与科研部部长贝尔尼尼在致辞中表示，科技创新合作一直是两国全面战略伙伴关系发展的重要驱动力量。双方应发挥各自优势，加强对话和共享，共同应对全球挑战。

此前一天，阴和俊和贝尔尼尼在那不勒斯举行双边会见并签署联合声明。

创新合作周期间，将有来自中意两国约500名代表参会。与会嘉宾将聚焦艺术和文化遗产、食品生产和加工系统、气候变化与生物多样性等领域，分享经验做法，碰撞思想火花，推动务实合作。

中意创新合作周自2010年首次举办以来，已在中意多个城市成功举办了12届，总计完成6200余项技术对接。

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