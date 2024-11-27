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220名尼泊尔学生获得“中国大使奖学金”

2024年11月27日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社加德满都11月26日电（记者易爱军）220名尼泊尔学生26日晚在尼首都加德满都获颁2024年“中国大使奖学金”。

　　这些学生来自尼泊尔60余所开设中文课程的中小学校和部分公立学校。尼泊尔教育与科技部长比迪亚·巴特拉伊在颁奖仪式上致辞时向获奖学生表示祝贺，并希望中文教育志愿者为尼泊尔教育发展作出更大贡献。

　　中国驻尼泊尔大使陈松致辞时指出，长期以来中国持续推进高水平教育对外开放，大力支持各国开展中文教育，努力搭建语言互通之桥、理解互信之桥、文明互鉴之桥。近20年来，中方累计向尼泊尔派遣志愿者教师985人，教授尼泊尔大中小学生及成人超过30万人次，形成了中尼教育交流与合作的“最美的名片”。

　　莫克萨达·雷格米曾获得“中国大使奖学金”和中国政府奖学金，目前是北京大学临床医学专业大四学生。他在颁奖仪式上说：“汉字犹如一幅幅精美的画卷，每个字都蕴含着丰富的故事和朴素的情感；汉语的发音抑扬顿挫，如同美妙的音乐，让人陶醉其中。”

　　当晚颁奖典礼上还颁发了2024年各类中文比赛各奖项，包括“汉语桥”和“汉语秀”中文比赛、“大使杯”中文演讲比赛、“中华才艺”大赛和“我心目中的中国”绘画大赛。

(责编：崔译戈、张悦)

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