新华社墨西哥城11月26日电（记者吴昊 席玥）墨西哥总统辛鲍姆26日表示，美国仅靠威胁和施加关税无法有效解决移民问题，也无法缓解美国国内毒品消费危机。

辛鲍姆当天在首都墨西哥城举行的新闻发布会上发布了一封致美国当选总统特朗普的公开信，以回应特朗普日前关于移民、毒品和关税问题的表态。

她指出，从美国流入墨西哥的非法武器交易问题仍然十分严重。墨西哥执法部门查获的犯罪分子非法持有武器中，有70%源于美国。她表示，墨西哥既不是这些武器的生产地，也不是合成毒品的主要消费地，但因这些问题引发的暴力活动和人员伤亡等后果却由墨西哥承受。

谈到关税问题，辛鲍姆表示，如果美国对墨西哥征收关税，墨西哥也将被迫采取对等措施，这可能导致两国企业运营风险上升，同时加剧通货膨胀和失业问题。她呼吁通过对话实现理解、和平与共同繁荣。

特朗普25日在社交媒体上表示，自他上任首日起，美国将对来自墨西哥和加拿大的所有产品征收25%的关税，直至毒品与非法移民问题得到有效解决。

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