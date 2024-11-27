新华社拉姆安拉11月26日电（记者黄泽民）中国驻巴勒斯坦办事处通过巴勒斯坦阿巴斯基金会向巴儿童捐赠过冬物资仪式25日在约旦河西岸北部城市图勒凯尔姆的两处难民营举行。

中国驻巴勒斯坦办事处主任曾继新在捐赠仪式上表示，中方坚定支持巴人民恢复民族合法权利，一贯为巴方主持公道正义，尽己所能向巴方提供人道和发展援助。驻巴办事处连续多年同阿巴斯基金会合作向巴难民营捐赠物资，此次向图勒凯尔姆两处难民营的孩子分发过冬棉衣，以实际行动传递温暖和情谊，体现中方坚定地同巴人民站在一起。

巴方人员在捐赠仪式上表示，此次中方来难民营捐赠物资，民众深受感动，充分体现中方对巴人民的坚定支持和无私帮助，巴方为两国人民的深厚友谊倍感自豪。

阿巴斯基金会巴勒斯坦项目协调人迈松·卡杜米在捐赠仪式结束后接受新华社记者采访时说，基金会在中国驻巴勒斯坦办事处的支持下，在努尔沙姆斯难民营和图勒凯尔姆难民营开展了面向儿童的冬季捐赠活动。感谢中方此次提供的支持，给当地民众带去了温暖。

在图勒凯尔姆难民营，12岁的巴勒斯坦儿童奥佩在领取过冬衣物后告诉记者，她家的房子和难民营里的街道都在以色列军队袭击中被毁坏。“今天我得到了来自中国的礼物，我很开心。”她说。

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