新华社北京11月26日电 综合新华社驻外记者报道：英国、法国、德国、意大利、波兰五国国防部长25日在德国柏林举行会议，讨论了继续支持乌克兰等议题。俄罗斯官员26日驳斥美国媒体有关美欧一些官员提议美国向乌克兰返还核武器的报道，称该提议不负责任。

德国联邦国防部25日发布声明说，此次五国防长会议标志着一个定期对话机制的启动。声明援引德国防长皮斯托里乌斯的话说，该机制今后将继续扩大。五国将继续大力支持乌克兰的国防工业，并扩大在人工智能无人机开发、采购及弹药生产方面的合作。

英国国防大臣约翰·希利在会后向媒体表示，欧洲需要提高国防工业的自给自足能力。波兰副总理兼国防部长瓦迪斯瓦夫·科西尼亚克-卡梅斯在会后表示，此次会议的目的是优化协调而非替代其他现有合作机制，欧洲必须帮助乌克兰强化安全保障。

据乌克兰国防部官网26日报道，乌国防部长乌梅罗夫25日通过视频连线方式参加了五国防长会议，并强调欧洲盟友为乌军提供训练和装备的重要性。报道说，与会各方同意对2022-2024援乌武器进行审计并据此调整对乌援助，以提升援助效果。

另一方面，就美国《纽约时报》早些时候披露的美欧一些官员提议美国将苏联解体后从乌克兰带走的核武器返还乌克兰，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫26日在记者会上说，“提议向乌克兰返还核武器”是完全不负责任的想法，非常“极端”。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体发文说，威胁向乌克兰移交核武器可以被视为准备与俄罗斯发生核冲突，后果“显而易见”。

此外，乌克兰空军26日在社交媒体发文称，从25日晚19时30分至26日上午9时，俄罗斯向乌克兰发射了188架攻击型无人机，乌多地关键基础设施遭袭。另据俄罗斯国防部26日通报，俄军一天内在库尔斯克打死乌方200多名士兵，摧毁乌军20多辆坦克、装甲车等军事装备。

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