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柬埔寨首相：中国是全球经济增长主要推动力

2024年11月27日09:23 | 来源：新华网
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11月26日，柬埔寨首相洪玛奈在首都金边举行的2024年全球华人经济和科技峰会上发言。新华社发（李莱摄）

11月26日，柬埔寨首相洪玛奈在首都金边举行的2024年全球华人经济和科技峰会上发言。新华社发（李莱摄）

　　新华社金边11月26日电（记者吴长伟）柬埔寨首相洪玛奈26日在首都金边举行的2024年全球华人经济和科技峰会上说，中国是全球经济增长的主要推动力，东南亚地区将从中国高质量发展中受益。

　　洪玛奈说，在共建“一带一路”倡议框架下，中国企业持续助力柬埔寨技术进步。柬中两国关系牢固，为中国在柬投资的增长创造了有利环境。

　　洪玛奈认为，人工智能、数字经济、机器人、低空经济、新材料等新质生产力推动中国高质量发展，整个东南亚地区将从中受益，特别是在经济、技术和绿色发展领域。

　　洪玛奈说，加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）让柬埔寨打开了更为广阔的市场。他重申柬埔寨政府对投资者的坚定支持，并承诺将出台政策以吸引投资、促进企业发展。

　　在为期一天的峰会上，与会者就海外华人企业家和投资者在推动外商投资方面的作用，以及共建“一带一路”倡议和RCEP对地区和全球经济社会发展的贡献等议题进行了广泛深入讨论。

(责编：崔译戈、张悦)

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