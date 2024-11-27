新华社里约热内卢11月26日电 通讯｜高等教育展助力中巴学术交流合作

新华社记者赵焱

“我想了解一下中国大学里与人工智能相关的专业。”25日在巴西里约热内卢联邦大学内举办的2024中国高等教育展上，一位名叫马特乌斯·席尔瓦的硕士生在不同展台前认真询问着。

11月25日，在巴西里约热内卢联邦大学举行的中国高等教育展上，一名参观者与一名宣介人员（右）交流。新华社记者 王天聪 摄

2024中国高等教育展由中国国家留学基金管理委员会主办，包括清华大学、上海交通大学、北京航空航天大学、同济大学等23所高校参展。中国高校办学特色、优势学科、国际合作以及国际学生教育等内容，吸引了众多巴西青年和当地教育机构的关注。

席尔瓦告诉记者：“我目前在里约热内卢联邦大学的创新学院学习人工智能专业。中国在人工智能领域非常先进，如果有合适机会，我想申请去中国高校读博士或者做研究。”

11月25日，在巴西里约热内卢联邦大学举行的中国高等教育展上，参观者与一名宣介人员（左二）交流。新华社记者 王天聪 摄

里约热内卢联邦大学文学院三年级学生马克西尼·罗莎在南京艺术学院展台前仔细了解情况。“我感兴趣的是文学和艺术，希望找一所中国大学进修艺术专业。”她告诉记者。

巴西教育部主管高等教育事务的副部长达丰塞卡在展会开幕式上表示，巴西教育部希望进一步扩大国际合作，建立起更多卓有成效的伙伴关系。目前巴西有36所联邦大学与中国高校签订了155项合作协议，这些协议体现了两国间的协同、对话和友谊。相信在不久的将来巴中两国高校将有更多互访与交流，为两国共同发展作出贡献。

11月25日，在巴西里约热内卢联邦大学举行的中国高等教育展上，参观者与宣介人员交流。新华社记者 王天聪 摄

巴西高等教育人才促进会国际关系部主任奥珀曼向记者介绍说，推动“政府—大学—企业”三方协作模式是巴中高等教育合作的核心原则之一，“正是通过这种模式，我们能够更好地探索与创新，为可持续发展提供支撑”。

当天，中国石油大学（北京）与里约热内卢联邦大学签署了合作建设中巴卓越工程学院的谅解备忘录。现场还举行了中巴卓越工程学院揭牌仪式、中巴两国大学及企业共建的中巴科技创新中心揭牌仪式。

11月25日，在巴西里约热内卢联邦大学举行的中国高等教育展上，参观者与一名宣介人员（中）交流。新华社记者 王天聪 摄

11月25日，在巴西里约热内卢联邦大学举行的中国高等教育展上，一名参观者（前右一）与一名宣介人员（前右二）交流。新华社记者 王天聪 摄

11月25日，人们在巴西里约热内卢联邦大学举办的中国高等教育展上参观。新华社记者 王天聪 摄

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