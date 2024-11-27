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中外记者看深圳：“为盐田港的壮观景色点赞”

2024年11月27日08:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网深圳11月26日电 （褚梦琦、蔡海若、柯明可）“碧蓝大海和绿色林海……这让我想起了我的祖国希腊。”望着远处蔚为壮观的盐田港，人民网希腊籍外专康斯坦丁不禁感慨道，登上雅典卫城旁的伊米托斯山，俯瞰山下即是比雷埃夫斯港，这两座港口都拥有美丽的风景与海滨。

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭一层活动广场。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭一层活动广场。人民网 蔡海若摄

近日，人民网“中外记者看深圳”调研团走进深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭中“做客”，在二层观景台凭栏远眺，可以看到盐田城区美景和繁忙的盐田港，高楼大厦环绕着绿水青山，整个沙头角片区的景色被一览无遗。

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭通往二层的旋转楼梯。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭通往二层的旋转楼梯。人民网 蔡海若摄

据悉，梧桐亭坐落于梧桐山国家级风景名胜区，沙头角林场范围内，总建筑面积约为1766平方米，分上下两层，是绝佳的观山望海之地，既可茶咖休闲，也可半山阅读，让市民游客零距离亲近大自然。

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭二层观景台俯瞰盐田港。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭二层观景台俯瞰盐田港。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭二层观景台俯瞰盐田城区。人民网 蔡海若摄

深圳梧桐山森林会客厅——梧桐亭二层观景台俯瞰盐田城区。人民网 蔡海若摄

梧桐亭之名取自“种下梧桐树，引得凤凰来”，故又称盐田企业家驿站，由盐田区委、区政府倾力打造。作为继云海公园、盐港夜市之后，半山公园带上的又一璀璨节点，它以蒲公英为设计灵感，完美诠释了坚韧、开放、创新的企业家精神。

(责编：于洋、杨牧)

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