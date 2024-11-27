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以安全内阁批准同黎真主党的停火协议 协议27日4时生效

2024年11月27日07:15 | 来源：新华网
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新华社耶路撒冷11月26日电（记者王卓伦 冯国芮）以色列总理办公室26日晚发表声明说，以安全内阁当晚以10比1的投票结果批准了以色列与黎巴嫩真主党的停火协议。

声明说，以色列总理内塔尼亚胡当晚与美国总统拜登通电话，感谢美国参与达成这一停火协议及对以色列“在执行协议方面保留行动自由”的理解。

据以色列公共广播公司报道，这一协议将于当地时间27日凌晨4时生效。此前，以色列媒体曾报道说，该协议将于当地时间27日上午10时生效。

当天早些时候，内塔尼亚胡发表视频声明说，他已将以色列与黎巴嫩真主党的停火协议提交内阁批准。“能够执行的协议才是好的协议，我们一定会执行”。如果真主党违反协议，试图在黎以边境地带重建武装，以色列将发动反击。对真主党任何违反停火协议的行为，以色列都将以武力回应。停火期限取决于真主党。

另据媒体报道，拜登当天发表讲话表示，他已与内塔尼亚胡和黎巴嫩总理米卡提通电话，确认以黎两国政府已接受停火协议。该协议将于当地时间27日凌晨4时生效。拜登还感谢法国总统马克龙参与推进该协议的达成。

以色列和巴勒斯坦之间最新一轮冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党隔着黎以边界与以军交火，以策应在加沙地带与以军作战的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。今年9月，黎以局势骤然升温，以军10月1日对黎南部发动地面进攻。真主党在地面阻击以军的同时，继续用无人机、导弹和火箭弹打击以色列境内目标。

(责编：卫嘉、白宇)

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