新华社耶路撒冷11月26日电（记者王卓伦 陈君清）据以色列媒体报道，以色列安全内阁26日晚举行会议，批准与黎巴嫩真主党的停火协议。

报道说，这一协议将于当地时间27日10时生效。

当天早些时候，以色列总理内塔尼亚胡发表视频声明说，他已将以色列与黎巴嫩真主党的停火协议提交内阁批准。“能够执行的协议才是好的协议，我们一定会执行”。

内塔尼亚胡表示，如果真主党违反协议，试图在黎以边境地带重建武装，以色列将发动反击。对真主党任何违反停火协议的行为，以色列都将以武力回应。停火期限取决于真主党。

内塔尼亚胡还说，以色列接受停火协议出于三方面考虑：一是应对伊朗的威胁，二是让部队休整并补充武器储备，三是切断敌方南北战线间的联系和孤立巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。真主党退出战场后，哈马斯将只能孤军奋战，以方将继续施压，以推动被扣押在加沙地带人员获释。

新华社记者手机安装的预警系统显示，26日晚以色列北部加利利湖一带仍响起防空警报。

以色列和巴勒斯坦之间最新一轮冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党隔着黎以边界与以军交火，以策应在加沙地带与以军作战的哈马斯。今年9月，黎以局势骤然升温，以军10月1日对黎南部发动地面进攻。真主党在地面阻击以军的同时，继续用无人机、导弹和火箭弹打击以色列境内目标。

(责编：卫嘉、白宇)