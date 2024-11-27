人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列安全内阁批准同黎真主党的停火协议

2024年11月27日06:39 | 来源：新华网
小字号

新华社耶路撒冷11月26日电（记者王卓伦 陈君清）据以色列媒体报道，以色列安全内阁26日晚举行会议，批准与黎巴嫩真主党的停火协议。

报道说，这一协议将于当地时间27日10时生效。

当天早些时候，以色列总理内塔尼亚胡发表视频声明说，他已将以色列与黎巴嫩真主党的停火协议提交内阁批准。“能够执行的协议才是好的协议，我们一定会执行”。

内塔尼亚胡表示，如果真主党违反协议，试图在黎以边境地带重建武装，以色列将发动反击。对真主党任何违反停火协议的行为，以色列都将以武力回应。停火期限取决于真主党。

内塔尼亚胡还说，以色列接受停火协议出于三方面考虑：一是应对伊朗的威胁，二是让部队休整并补充武器储备，三是切断敌方南北战线间的联系和孤立巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）。真主党退出战场后，哈马斯将只能孤军奋战，以方将继续施压，以推动被扣押在加沙地带人员获释。

新华社记者手机安装的预警系统显示，26日晚以色列北部加利利湖一带仍响起防空警报。

以色列和巴勒斯坦之间最新一轮冲突去年10月爆发后，黎巴嫩真主党隔着黎以边界与以军交火，以策应在加沙地带与以军作战的哈马斯。今年9月，黎以局势骤然升温，以军10月1日对黎南部发动地面进攻。真主党在地面阻击以军的同时，继续用无人机、导弹和火箭弹打击以色列境内目标。

(责编：卫嘉、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部