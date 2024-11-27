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中华人民共和国和萨摩亚独立国联合声明

2024年11月27日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　应中华人民共和国国务院总理李强邀请，萨摩亚独立国总理菲娅梅·内奥米·马塔阿法于2024年11月20日至28日对中国进行正式访问。

　　访问期间，中华人民共和国主席习近平会见菲娅梅总理，国务院总理李强同菲娅梅总理举行会谈。双方就双边关系和共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成广泛共识。

　　一、双方积极评价建交49年来双边关系发展成果，一致认为中萨关系发展增进了两国共同福祉。两国将继续秉持“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”的和平共处五项原则。

　　二、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，应尊重各国人民自主选择符合本国国情的发展道路。中方坚定支持萨方维护自身主权和独立。萨方坚定奉行一个中国原则，承认世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，认同中国政府为实现国家统一所做的努力。萨方认为涉港、涉疆、涉藏和人权问题是中国内政。萨方同样认为南海问题应由中国同当事方以和平协商方式友好解决。

　　三、萨方祝贺中华人民共和国成立75周年，赞赏新时代中国在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业过程中取得的成就。中方同样支持萨摩亚独立自主走适合本国国情的发展道路，支持萨摩亚实现社会和谐、安全、自由、和平和繁荣的长远愿景。

　　四、中方重申习近平主席提出的中国发展同太平洋岛国关系秉持“四个充分尊重”原则，即充分尊重岛国主权和独立，充分尊重岛国意愿，充分尊重岛国民族文化传统，充分尊重岛国联合自强，上述原则对中国同太平洋岛国发展关系至关重要。中国对太平洋岛国的帮助不附加政治条件，不强加于人，不开“空头支票”。萨方对此表示赞赏。

　　五、萨方欢迎习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议和构建人类命运共同体理念，将积极考虑在上述重大发展原则指引下参与相关合作。萨方将通过这一机会深化有关合作，协同推进落实联合国2030年可持续发展议程。中方欢迎萨方参与高质量共建“一带一路”，愿加强共建“一带一路”倡议同《萨摩亚发展路径》对接，深化各领域务实合作，为萨方实现自主可持续发展提供力所能及的帮助。中方鼓励中国企业赴萨投资兴业，双方愿就此相互提供政策支持和便利。双方同意尽早启动自贸协定联合可行性研究。

　　六、双方同意进一步扩大人文交流，深化在文化、青年、妇女、教育、医疗、旅游、体育、媒体等领域交往合作。双方一致同意尽快达成全面互免签证安排。中方将继续向萨方派遣医疗队，提供奖学金及各类培训名额，并为萨方开展中文教育提供帮助。

　　七、双方一致同意，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，加强在国际和地区事务中沟通协作，捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，反对霸权主义和强权政治，推进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化。

　　八、双方一致认为，气候变化是全球性挑战，并对小岛屿国家产生不成比例的影响，需要各国在多边框架下，按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则携手应对，将共同推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。中方赞赏萨摩亚担任小岛屿国家联盟主席所做积极努力，将继续在南南合作框架下，通过双多边渠道，为萨方应对气候变化提供力所能及的帮助和支持，深化防灾减灾和应急管理合作，共同建设应对气候变化南南合作低碳示范区。

　　九、双方一致同意在海洋观测预报、海洋灾害防治、海洋生态系统保护和恢复、海洋空间规划、蓝色经济等领域深化务实合作，考虑建设海洋伙伴关系，推动建设可持续发展的海洋命运共同体。双方重申坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系和《南太平洋无核区条约》，呼吁所有国家履行国际义务，审慎处理有关问题。

　　十、双方同意在中国—太平洋岛国应急物资储备、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾中心等现有合作平台框架内加强合作，携手构建更加紧密的中国同太平洋岛国命运共同体。

　　2024年11月26日于北京  

　　（新华社北京11月26日电）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月27日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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