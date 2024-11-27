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空军运—20赴韩接运第十一批在韩志愿军烈士遗骸回国

2024年11月27日06:15 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社郑州11月26日电  （刘济美、肖航）空军一架运—20军用大型运输机26日下午从华中某机场起飞，执行赴韩国接运第十一批在韩志愿军烈士遗骸回国任务。

　　日前，中国退役军人事务部与韩国国防部就第十一批在韩中国人民志愿军烈士遗骸交接工作达成一致，韩方将于11月28日向中方移交43位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。

　　中韩双方遵循国际法和人道主义原则，从2014年至2023年已连续10次成功交接938位在韩中国人民志愿军烈士遗骸及相关遗物。今年是空军第十次赴韩接运在韩志愿军烈士遗骸回国，空军专门发布此次任务标识。2015年，空军首次派飞机赴韩执行接运任务。2020年开始，空军连续5年派出国产大型运输机运—20执飞此项任务。

　　据了解，11月28日志愿军烈士遗骸回国时，将由2架歼—20在中国领空为执行接运任务的运—20伴飞护航，以“双20”列阵长空告慰革命先烈，表达崇高敬意。

　　《 人民日报 》（ 2024年11月27日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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