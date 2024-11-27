本报北京11月26日电 （记者李欣怡）外交部发言人毛宁26日表示，中国始终秉持“四个充分尊重”的原则发展同太平洋岛国的关系，将继续在平等相待、相互尊重、互利共赢、开放包容的基础上同太平洋岛国开展全方位的合作，助力岛国的发展。

当日例行记者会上，有记者问：萨摩亚总理菲娅梅正在中国访问。发言人此前表示，双方将以此访为契机，构建更加紧密的中国—太平洋岛国命运共同体。我们也注意到，澳大利亚洛伊国际政策研究所近日发布报告称，中国已成为太平洋岛国地区第二大双边援助国，采取了更具竞争力和政治针对性的新援助模式。发言人能否介绍更多情况？

毛宁表示，萨摩亚是最早同新中国建交的太平洋岛国之一，也是太平洋岛国中最早与中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的国家之一。在萨摩亚到处可见中萨合作发展的印记。中国企业支持改造的法莱奥洛国际机场是南太最现代化的国际机场之一，中国援建的政府大楼成为萨摩亚新版纸币的图案，也是当地人打卡的热门地点。

“中萨友好合作是中国同太平洋岛国合作的一个缩影。”毛宁说，中国始终秉持“四个充分尊重”的原则发展同太平洋岛国的关系，提供不附加任何政治条件的经济技术援助，实施了将近500个各类援助和优惠贷款项目，帮助岛国建设道路、桥梁、码头、医院、学校等基础设施，培养人才1万多人次，为当地人民带来了福祉。中国还积极支持岛国落实《蓝色太平洋2050战略》，量身打造应对气变、农业合作、减贫与发展等新平台，不断拓展合作的新领域。

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 03 版）

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