本报记者 白晓川

乍得竹藤产品开发技术培训班现场教学阶段的结业典礼日前在四川省眉山市青神县举行。在位于青神县的中国竹艺城培训基地，主办方展示了乍得学员的作品，并为每个学员颁发了结业证书。中乍师生们共同表演了文艺节目，具有两国特色的民族舞蹈在舞台上相映生辉。

该培训班由中国商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办，乍得环境部、农业部以及外交部的30名官员参加培训班。培训班采取课堂教学、参观考察、座谈交流、现场教学、专业实践、专业实习等多种教学方式，重点围绕竹林高效经营与管理、竹藤品牌发展与市场开发、中国生态减贫实践、中国竹藤产业政策、竹建筑等主题进行授课交流。培训期间，学员们赴位于北京的国际竹藤组织总部、北京林业大学、中国竹艺城培训基地参访调研，分享竹藤产业发展经验，推动竹藤领域国际合作。

在中国竹艺城培训基地，乍得学员对选竹、染色、编织等工艺产生了浓厚的兴趣。他们惊叹于一根根竹子经过中国手工艺人之手，变成了画作、书法作品和工艺品。“中国成熟的竹藤资源开发利用模式，让我看到了应该如何发展竹藤产业，提高竹产品附加值，创造更多的经济社会效益。”乍得农业部官员达尔卡拉表示，“未来我将把学到的知识带回乍得，让中国的竹藤产业发展经验在非洲落地生根。”他期待乍中两国加强在工业化和农业现代化领域的合作，实现互利共赢。

中国是世界上竹类资源最丰富的国家，也是最早开发和使用竹子的国家之一。2024年中非合作论坛北京峰会通过《中非合作论坛—北京行动计划（2025—2027）》，明确将推进“中非竹子中心”项目建设，同非方共同推动“以竹代塑”等竹藤领域合作，实施竹藤国际合作示范项目。

在中非双方大力推进下，中国的竹藤品种和技术在非洲获得推广，种植者、手工艺者、研究员等从业群体规模不断扩大，竹藤产业在非洲大地上“拔节生长”，竹子日益成为非洲民众眼中谋求脱贫致富、实现可持续发展的“绿色金子”。

“2023年3月乍得加入国际竹藤组织。得益于加入该组织，我们得以近距离了解中国在竹藤领域的发展成就，期待未来学习借鉴更多中国的先进技术和理念。”乍得环境部森林保护司司长哈桑表示，乍得竹资源丰富，乍中合作“将为乍推动竹藤产业发展提供宝贵经验和机遇”。

第四次来华参加活动的乍得外交部官员阿巴卡尔表示，自乍中建交以来双方合作取得了丰硕成果，签署了多项合作框架协议，内容涵盖基建、能源、农业、环保等领域。今年9月，两国关系升级为战略伙伴关系。“中国是值得信任的好朋友、好伙伴，未来两国将持续推动各领域的互惠合作。”

《 人民日报 》（ 2024年11月27日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)