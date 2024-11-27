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五十年间访华一百多次——

孜孜不倦促进日中友好事业（我和中国的故事）

（日本）若林睦弘
2024年11月27日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　我是来自日本和歌山县海南市的一个平凡的老人，今年已经81岁了。回忆起50年前的那次旅行，至今仍觉得像是做梦一般。

　　我喜欢中国，也喜欢中国文化。1972年9月，日中邦交正常化实现后不久，我的家乡就筹划组建和歌山县“日中友好青年之船”访华团，组织日本青年代表访问中国，我积极报名参加，并如愿以偿获得了前往中国的机会。

　　1974年，在时任和歌山县知事大桥正雄的带领下，由400余名日本各界青年组成的访华团开启了这趟友谊之旅。我有幸成为访华团第十六班第310号成员。三十出头的我满怀憧憬登上这艘友好之船，驶向中国这片充满魅力的土地。

　　直到今天我仍清楚地记得，当轮船缓缓驶入中国的港口时，现场洋溢着的热烈气氛，那一张张友善的笑脸至今仍深深地印在我心中。中国，向我张开了怀抱，让我能够近距离感受这里的文化气息。从那时起，我就希望日中两国能够像我名字中的“睦”字一样，永远睦邻友好。我也愿意用我的一生去谱写一曲动人心弦的日中友好之歌。

　　1984年，中国山东省与日本和歌山县缔结友好省县关系。这为两地架起了友谊的桥梁。在这期间，我也做了很多工作，结识了不少中国朋友，我们相互合作与帮助，共同留下了许多美好的回忆。

　　后来，我又多次前往中国，已经超过了100次。每次来到这里，我都会收获新的惊喜与感动。为了记录在中国的美好瞬间，我拍摄了无数的照片：从庄严的北京人民大会堂，壮丽的故宫、长城，到繁华的上海友谊商店，再到精致的苏州园林；从在上海青年宫受到的热情招待，到充满纪念意义的飞行机票……一张张照片如同时间胶囊，将我与中国的美好回忆珍藏。

　　每次到中国，我都会购买许多精美的纪念品，如中国北方地区的剪纸，南方地区如杭州的檀香书签、上海豫园的《茶经》等，很多都被我摆在家里展示或者送给朋友，他们收到后都很喜欢。我特别喜欢中国的书法和绘画，在家中收藏了很多这方面的书籍和资料，每当闲暇之余，都会拿出来细细品读。我还爱好栽种盆景。在进行盆景创作时，我把中国的文化元素也融入其中，这令我的盆景作品更具韵味。

　　时光流逝，我对中国的热爱从未减退。虽然现在年事已高，但我对促进日中友好事业仍然孜孜不倦。我在日本经营着一家养老院，经常招聘来自中国的员工，为他们提供工作岗位和培训机会，让他们在日本也能发挥自己的才能。

　　我对日中两国关系的发展充满期待。我发现两国不同领域的合作交流中，涌现出很多富有朝气和担当的年轻人。我衷心希望年轻一代能够继续发扬日中两国人民之间的友好情谊，为日中友好作出更多贡献。

　　今年，几位中国朋友来家里看望我，我们谈合作、聊家常，感到非常温暖和开心。从一位来自上海的朋友那里，我得知了人民日报举办“我和中国的故事”征文活动。在朋友的鼓励下，我将与中国交流交往的美好回忆写下，表达我对中国的深情。

　　我衷心希望两国的合作交流能够越来越多，友谊之船不断扬起新的风帆。我真心期盼能再次去中国旅行，延续我与中国的不解之缘。

　　（作者为日本新辉株式会社代表取缔役）

　　《 人民日报 》（ 2024年11月27日 13 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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