中方医疗专家培训老挝医护人员结业仪式。维拉婉摄

人民网曼谷11月19日电（记者孙广勇）11月19日，由中国人民解放军第十一批援老专家王志娟、王佩组织的为期三个月的《糖尿病与压力性损伤专科护士培训班》在老挝人民军103总医院举行结业典礼，标志着此次培训的圆满结束。

糖尿病作为一种慢性疾病，在全球范围内严重影响人们的生活质量。为提高老挝医院护理人员的专业水平，本次培训班于8月20日正式开班，共有26名来自全院不同科室的学员参加。

培训内容包括理论授课和护理技能操作两部分。理论部分涵盖了糖尿病和压力性损伤相关知识。护理操作技能培训包含浅静脉留置针静脉输液技术、血糖监测技术以及静脉采血技术等五项临床常用技能。通过两位专家的悉心教导，学员们掌握了专业知识，提高了护理操作水平。

在结业典礼上，老挝103总医院领导对此次培训成果给予了高度评价，并对两位专家的辛勤工作表示敬意。26名学员顺利通过理论考试和操作考试，合格率达100%，获得结业证书。

此次培训班的成功举办，将有力推动老挝医院护理工作迈向新的高度，为提高患者生活质量贡献力量。老挝学员们将所学知识和技能运用到实际工作中，将带动当地护理水平不断提升。

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