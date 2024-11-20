中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变

习近平主席近日在秘鲁首都利马同美国总统拜登举行会晤。这是中美元首时隔一年再次会晤，也是美国总统选举后两国元首首次互动，国际社会高度关注。双方回顾过去四年中美关系走过的历程，并从中总结经验启示，围绕在美国政府过渡期推进对话合作、妥善管控分歧，以及共同关心的国际地区问题进行了坦诚、深入、建设性的沟通，为中美关系发展指明了方向。

过去4年，中美关系虽然历经跌宕起伏，但在两国元首领航把舵下，开展了对话和合作，总体实现了稳定。习近平主席就中美关系发展阐明战略性、方向性、指导性意见，提出两国应该相互尊重、和平共处、合作共赢，明确中方在台湾问题、民主人权、道路制度、发展权利上的4条红线，建议双方共同树立正确认知、有效管控分歧、推进互利合作、承担大国责任、促进人文交流，让中美关系这座大厦既有穹顶，又有基座和支柱。推动中美关系稳定、健康、可持续发展，需要双方共同为中美关系这座大厦添砖加瓦。

战略认知是中美关系中根本的、管总的问题。“修昔底德陷阱”不是历史的宿命，“新冷战”打不得也打不赢，对华遏制不明智、不可取，更不会得逞。如果两国做伙伴，求同存异，中美关系就能够取得长足发展。如果把对方当对手，恶性竞争，中美关系就会遭遇波折甚至倒退。中美两个大国交往，任何一方都不能按照自己的意愿改造对方，也不能从所谓“实力地位”出发压制对方，更不能为保持本国的领先地位而剥夺对方正当发展权利。中美是两个大国，难免有些矛盾分歧，但不能损害彼此核心利益，更不能搞冲突对抗。一个中国原则和中美三个联合公报是双边关系的政治基础，必须恪守。

中美利益深度交融，合作空间无限广阔。算经济账，中美贸易额超过6600亿美元，7万多家在华美企年利润达500亿美元；算就业账，仅对华出口就支撑美国93万个就业岗位，中国投资也拉动了美国就业；算民生账，中国商品不仅丰富了美国消费者选择，还降低了生活成本。麦当劳过去一年在华新增门店占全球约六成，特斯拉上海超级工厂去年交付占其全球产能一半的电动汽车，星巴克仅在上海就有1000多家门店……中美互利合作的故事充分说明，在当前形势下，中美两国共同利益不是减少了，而是更多了。中美双方应该始终着眼两国人民福祉，不断拉长合作清单，做大合作蛋糕，实现合作共赢。

中美关系稳定发展既关乎两国人民，也关乎人类前途命运，这是双方的共识。当今世界动荡不安、冲突频发，人类面临前所未有的挑战。中美双方应该计天下利，时刻考量人类前途命运，为世界和平担当，为全球提供公共产品，为世界团结发挥积极作用。大国竞争不应是时代底色，团结协作才能共克时艰。“脱钩断链”不是解决之道，互利合作才能共同发展。“小院高墙”不是大国作为，开放共享才能造福人类。只有展现大国格局、拿出大国担当、发挥大国作用，才是对历史、对人民、对世界负责，才能赢得世界尊重。

习近平主席强调，中方致力于中美关系稳定、健康、可持续发展的目标没有变，按照相互尊重、和平共处、合作共赢处理中美关系的原则没有变，坚定维护自身主权、安全、发展利益的立场没有变，赓续中美人民传统友谊的愿望没有变。“四个没有变”充分表明中方对美国的政策一以贯之，愿意同美国新政府继续保持沟通、拓展合作、管控分歧，努力实现中美关系保持稳定，造福两国、惠及世界。让中美关系实现平稳过渡，需要双方秉持已经达成的指导原则，即相互尊重、和平共处、保持沟通、防止冲突、恪守《联合国宪章》，在有共同利益的领域开展合作，负责任管控双边关系中的竞争因素。

当前，中美关系又一次站在十字路口。两国人民对中美关系稳定发展有期待，国际社会对中美关系稳定发展也有期待。希望美方同中方相向而行，继续探寻两个大国正确相处之道，实现中美两国在这个星球上长期和平共存，多为世界注入确定性、提供正能量。

《 人民日报 》（ 2024年11月20日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)