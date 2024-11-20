章思远

外交部新闻发言人近日发布消息称，萨摩亚总理菲娅梅将于20日—28日对中国进行正式访问。

提起萨摩亚，你会第一时间想到什么？

是《速度与激情8》巨石强森的老家？还是苏格兰著名作家史蒂文森的小说《金银岛》？

被誉为“南太明珠”的萨摩亚是世界上最早见到清晨第一缕朝阳的国家，是南太平洋地区最早掀起民族独立运动的地方，也成为了太平洋岛国地区最早独立的国家，这些都突出一个“早”字。11月20日，这位女总理也于凌晨早早地抵达中国，开启她的第六次中国之行。她的此次正式访问有三个“不一般”令人关注：

亮点一：第六位访华的太平洋岛国领导人，关注度不一般

今年以来，太平洋岛国领导人密集访华。萨摩亚总理菲娅梅到访是今年继瑙鲁总统阿迪昂、密克罗尼西亚总统西米那、瓦努阿图总理萨尔维、所罗门群岛总理马内莱，斐济总理兰布卡之后第六位到访中国的太平洋岛国领导人。此前五位领导人在访问后都高度评价访华行程，对中国赞誉不断。瑙鲁总统阿迪昂直言此次中国之行“超过满分”；瓦努阿图总理萨尔维盛赞中国高铁“好快好舒适”；斐济总理兰布卡在云南山村认真记“扶贫笔记”……每一位岛国领导人在中国都有着独一无二的体验，都带着实实在在的合作成果满载而归。此次菲娅梅访华，实现了超过一半建交岛国的领导人同年内访华的壮举，也让我们共同关注萨摩亚这位女总理将会对中国在哪些方面留下深刻印象。

亮点二：第六次来到中国，友谊不一般

萨摩亚是中国的老朋友。中国与萨摩亚的友谊渊源流长。早在19世纪后期就有中国人到萨摩亚务工并繁衍生息，华侨华人为当地发展和进步作出了积极贡献。当前，萨摩亚政要也十分重视同中国的关系。萨摩亚前总理图伊拉埃帕先后9次访华，菲娅梅在任部长等职务时先后5次访问中国，两位政府首脑为中萨合作做出了积极表率。中萨1975年建交，49年间，中国同萨摩亚在农业、医疗、教育开展了许多务实合作，中方长期以来为萨摩亚培训了各类人员2300余名。从法雷奥洛国际机场到萨摩亚政府大楼，从国际会议中心到当地最大的综合体育场馆，从中萨友谊公园、文化艺术中心到阿皮亚公园，这里的每一处地标建筑都是中萨两国友谊的见证。

亮点三：首次作为总理访问中国，身份不一般

“每个人都对中国感兴趣。”菲娅梅在其2022年首次出访新西兰时就这样说。此访是菲娅梅首次以萨摩亚总理身份正式访华。菲娅梅去过北京、福建、上海、广东、陕西、江苏，有些省市还不只去过一次，来的身份也不尽相同。此次访华，她能够看到中国20年以来的发展变化，亲身感受生动真实的中国。

1962年萨摩亚刚获得独立后，马塔阿法·穆利努乌二世任第一任总理，这位“国父”就是这位女总理的父亲。一个是首任总理，一个是首位女总理，可谓是“总理世家”。菲娅梅2021年担任萨摩亚总理后，在台湾问题等涉及中国核心利益的问题上表达了坚定支持，继续同中国开展各领域合作，以坚韧可靠的中萨关系不断书写合作的新篇章。

作者是国际问题观察员

(责编：贾文婷、刘慧)