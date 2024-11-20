新华社里约热内卢11月19日电

二十国集团领导人里约热内卢峰会宣言（摘要）

序言

我们，二十国集团领导人，于2024年11月18日至19日在里约热内卢举行会晤，以应对全球重大挑战和危机，促进强劲、可持续、平衡和包容的经济增长。我们相聚在联合国可持续发展议程的诞生地，承诺构建公正的世界和可持续的星球，不让任何人掉队。

国际经济政治形势

我们重申二十国集团作为国际经济合作主要论坛的作用，将肩负集体责任，有效引领全球经济，并为可持续、包容、韧性的全球发展创造条件。继续承诺支持发展中国家应对全球危机和挑战，实现可持续发展目标。

我们所处的时代面临地缘政治、社会经济、环境气候等重大挑战和危机，亟须采取行动。二十国集团可以为应对这些挑战提供急需的国际合作和政治动力。我们重申支持可持续发展目标。2024年，我们围绕“构建公正的世界和可持续的星球”的主题，将解决一切形式的不平等问题置于二十国集团议程的中心。

全球经济仍存在诸多挑战，不确定性上升，经济下行风险增加，但我们也注意到实现软着陆的良好前景。在世界许多地方，经济活动呈现出超预期的韧性，全球通货膨胀水平正从高位回落。我们将继续促进强劲、可持续、平衡和包容的增长，缓解生活成本压力，保障财政可持续性并减少负面溢出效应，推动构建开放、有韧性、包容和稳定的金融体系，以支撑经济增长。

我们心情沉重地注意到世界各地的战争和冲突给人类带来的巨大苦难和负面影响。

关于正在持续的冲突和战争，我们重申各自国家立场以及在联合国安理会和联合国大会上通过的决议，强调所有国家必须以符合《联合国宪章》所有宗旨和原则的方式行事。根据《联合国宪章》，所有国家必须避免威胁或使用武力寻求获取领土、侵犯任何国家的领土完整和主权或政治独立。各方都必须遵守国际法，包括履行国际人道主义法和国际人权法规定的义务，谴责所有针对平民和基础设施的袭击。

我们对加沙地带灾难性的人道主义形势和黎巴嫩局势升级深表关切，同时强调迫切需要扩大人道主义援助，加强平民保护，取消阻碍大规模提供人道主义援助的所有障碍。战争给人类带来苦难和负面影响。我们确认巴勒斯坦有自决权，重申坚定不移地支持“两国方案”，即以色列和巴勒斯坦根据国际法和联合国相关决议，在安全和公认的边界内和平共处。我们支持根据联合国安理会第2735号决议立即在加沙地带和在黎巴嫩实现停火，使“蓝线”两侧的民众能够安全返回家园。

具体到在乌克兰的战争，我们回顾在新德里的讨论，强调战争对人类造成的苦难以及对全球粮食和能源安全、供应链、宏观金融稳定、通货膨胀和经济增长的负面影响。欢迎所有支持全面、公正和持久和平的相关建设性倡议，维护《联合国宪章》所有宗旨和原则，促进各国之间的和平、友好和睦邻关系。

我们将建设没有核武器、更为安全的世界，并为此履行责任。谴责一切形式和表现的恐怖主义。

和平解决冲突、各种解决危机的努力，以及外交和对话都至关重要。只有在和平情形下，我们才能实现可持续发展和繁荣。

为取得合作成果，主席国巴西为2024年二十国集团工作确定三个优先领域：社会包容和抗击饥饿贫困，可持续发展、能源转型和气候行动，全球治理机构改革。

社会包容和抗击饥饿贫困

全世界生产的粮食足够消除饥饿。二十国集团成立“抗击饥饿与贫困全球联盟”，支持开展国家主导、国家所有的项目，在全球范围内减少饥饿和贫困，重振全球可持续发展伙伴关系。持续提高农业生产力并促进粮食减损。各国在实现粮食安全和营养方面相互依存，需要符合世界贸易组织规则的开放贸易政策。

二十国集团重申支持联合国发展议程，期待第四次发展筹资国际会议于2025年在西班牙成功举行。承诺帮助发展中国家更好融入全球产业链、价值链和供应链，加快发展中国家工业化和现代化进程。

腐败影响可持续发展，反腐倡廉有助于建设一个公正的世界和可持续的星球。二十国集团决心在全球反腐败和打击非法资金流动方面发挥表率作用，最大程度利用全球反腐败执法合作网络和其他合作网络。

赞赏二十国集团成员进行的税收改革。在完全尊重税收主权的前提下寻求合作，确保对超高净值人群有效征税。应对经济数字化对税收的挑战，在联合国就制定国际税收合作框架公约及其议定书开展建设性讨论。

努力实现世界银行国际开发协会第21轮增资。市场波动、金融环境紧缩和债务脆弱性等多重因素将推高融资成本。呼吁国际社会为债务可持续但面临短期流动性挑战的国家提供支持。鼓励国际货币基金组织和世界银行继续寻找国别明确、自愿参与的可行方案，以帮助这些国家。

重申世界卫生组织在全球卫生架构中的核心协调作用，支持其开展筹资活动。提供以人民为中心的医疗卫生服务，在未来一至两年将医疗卫生体系恢复到比疫情前更高的水平。认识到传统医学的潜在作用。认同疫情大流行基金的贡献。支持在充分尊重各国主权的前提下，起草一份世界卫生组织预防、防范和应对大流行病的公约、协定或其他国际文书。协调应对猴痘疫情和其他突发公共卫生事件。

包括数字教育在内的高质量教育和培训在推动经济社会可持续发展方面发挥关键作用。认同文化在促进各国团结、对话与合作方面的力量和内在价值。呼吁国际社会讨论文化遗产返还问题，包括被非法出口的文化遗产。

充分发掘数字技术潜力，促进数字互联互通和跨境数据流动。重申开放、互利的国际合作对研究与创新的重要作用。各方可以通过开放科学等工具，开展自愿技术转让和能力建设，促进科研人员和科学家交流。保护工人权利，为工人赋权。促进性别平等和妇女赋权，落实世界妇女大会《北京宣言》。加强减灾国际合作。确保安全、有序和正常移民。

可持续发展、能源转型和气候行动

在气候变化领域，重申对多边主义承诺，根据共同但有区别的责任和各自能力原则应对气候变化。重申《巴黎协定》温控目标，即将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并努力将其限制在1.5摄氏度之内。努力到本世纪中叶或其前后实现全球温室气体净零排放/碳中和。鼓励各国制定下一轮国家自主贡献目标。

二十国集团将合作促进有利和开放的国际经济体系，支持所有国家实现可持续的经济增长和发展，更好应对气候变化。为应对气候变化而采取的措施，包括单边主义措施，不应成为任意或不合理的歧视手段或变相限制国际贸易。扩大向发展中国家提供气候融资和投资。有必要迅速、大幅增加气候资金，使其跃升至万亿美元量级。落实二十国集团可持续金融路线图。欢迎主席国巴西成立“应对气候变化全球动员”任务组。支持《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会取得成功，期待达成新的气候融资集体量化目标。

支持到2030年，通过现有目标和政策并基于国情，努力争取将全球可再生能源装机容量增至三倍、全球年平均能效提升速率增至两倍，并相应支持到2030年在其他零排放和低排放技术的落实工作，包括碳减排和移除技术。逐步取消并规范低效、鼓励浪费的化石燃料补贴。支持可持续、负责任的关键原材料、半导体及技术供应链。

全面有效落实《昆明－蒙特利尔全球生物多样性框架》。可持续管理森林并打击毁林。遵循世界贸易组织规则和多边环境协议，避免歧视性绿色经济政策。采取可持续的生产和消费模式以及可持续发展生活方式。决心终止塑料污染。支持2025年第三届联合国海洋大会。2025年继续落实“二十国集团生物经济倡议”。

全球治理机构改革

国际社会面临的挑战只能通过多边方式予以应对。二十国集团致力于振兴和加强多边体系，恪守《联合国宪章》宗旨和原则及国际法，使相关国际机构更具代表性和有效性。

在联合国改革领域，振兴联合国大会，加强其作为联合国首要审议、决策和代表机构的作用，加强经社理事会、建设和平委员会。推动联合国秘书处更具代表性，按照公平地域分配原则遴选工作人员。改革联合国安理会，使其符合21世纪现实与需要，更具代表性、包容性、有效性，并改进工作方法。呼吁扩大联合国安理会组成，提高代表性不足和未被代表区域和集团的代表性，如非洲、亚太、拉美及加勒比地区。

在国际金融改革领域，落实世界银行改革路线图，动员更多资金帮助低收入和中等收入国家。期待世界银行2025年股权审议。提高发展中国家在多边开发银行和其他国际经济金融机构中的代表性和话语权，欢迎国际货币基金组织执董会为非洲增设席位。建设强大的、以份额为基础、资源充足的国际货币基金组织，欢迎该组织于2025年6月前制定关于份额调整的方案，包括通过新的份额公式。国际货币基金组织努力为有需要的国家转借1000亿美元特别提款权，已取得里程碑式成就。欢迎二十国集团落实《债务处理共同框架》的进展，恪守在《共同框架》中做出的所有承诺，包括其中最后一段。

在国际贸易改革领域，建设以世界贸易组织为核心、基于规则、非歧视、公平、开放、包容、平等、可持续和透明的多边贸易体制。确保符合世界贸易组织规则的公平竞争，为所有人营造有利的贸易投资环境。支持对世界贸易组织进行必要改革，在2024年之前建立一个所有成员都可以使用、完整和运转良好的争端解决机制。

在人工智能领域，努力使人工智能向善、造福所有人，以负责任、包容和以人为本的方式解决各种挑战。促进有利于创新的人工智能治理。认可联合国和其他论坛促进人工智能国际合作，包括人工智能赋能可持续发展。呼吁支持发展中国家能力建设。欢迎支持上述努力的国际倡议。2025年设立二十国集团人工智能任务组。

建设包容有效的二十国集团

欢迎非盟成为二十国集团正式成员。承诺通过《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》（杭州峰会发表）等支持非洲国家。

二十国集团是一个由领导人引领的非正式组织。各成员协调人将评估首个主席国轮任周期工作，为下一周期工作提出建议，包括未来主席国安排。

各方感谢巴西今年在二十国集团发挥领导作用，欢迎沙特提前轮任二十国集团主席国的愿望。期待于2025年南非担任主席国期间共同努力，并于2026年在美国再次会晤。

(责编：胡永秋、杨光宇)