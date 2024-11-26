新华社北京11月26日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅26日通过视频方式向第五届“海洋合作与治理论坛”发表题为《和谐共生，携手前行 推进全球海洋治理迈向更高水平》的致辞。

王毅说，中国共产党二十届三中全会将“推动构建人类命运共同体，践行全人类共同价值，落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议”作为进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重要任务，为缩减全球发展鸿沟、破解国际安全困境、打破文明交流壁垒提出了符合全人类共同利益的中国方案。积极推进全球海洋治理，构建海洋命运共同体是构建人类命运共同体的应有之义。中方愿与各国一道，以落实习近平主席提出的三大全球倡议为契机，实现更高水平的全球海洋治理，增进全人类福祉。

王毅提出三点建议：一要推进海洋高质量可持续发展，二要维护普遍持久的海洋安全，三要促进全球海洋文明交流。王毅强调，加强对话合作、维护海洋和平稳定、推进全球海洋治理，始终是国际社会的广泛共识和主流呼声。中方愿与国际社会携手并进、砥砺前行，将海洋建设成世界各国共享的和平安宁之海、繁荣发展之海、文明交融之海。

本届论坛由海南华阳海洋合作与治理研究中心、中国南海研究院、中国海洋发展基金会联合举办，国内外各界代表约300人参会。

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