新华社蒙得维的亚11月25日电 题：中左翼总统将上台 乌拉圭内外政策怎么变

新华社记者王钟毅

乌拉圭主要反对党联盟广泛阵线候选人亚曼杜·奥尔西在24日举行的总统选举第二轮投票中获胜，将于2025年3月1日就任总统，任期5年。分析人士认为，作为中左阵营的代表，奥尔西上任后，在内政方面可能采取扶贫和促进社会公平的措施，以应对经济增长乏力、贫困问题加剧、安全形势恶化等挑战；在外交方面预计将强调独立自主，并与同为左翼执政的巴西加强合作，重视南方共同市场（南共市）作为拉美经济一体化组织发挥的作用。

中左阵营的温和派

根据乌拉圭选举法院24日晚公布的初步计票结果，在统计91.95%的选票后，奥尔西获得约108.9万张选票，执政党民族党（白党）候选人阿尔瓦罗·德尔加多获得约101.5万张选票。奥尔西当晚宣布胜选，德尔加多承认败选。乌拉圭总统拉卡列当晚表示已致电祝贺奥尔西并将做好政权交接工作。

奥尔西现年57岁，出身农民家庭，曾是一名历史教师，进入政界后于2015年当选乌拉圭人口第二大省卡内洛内斯省省长，并于2020年连任。2024年3月，他辞去省长职务参选总统。

在乌拉圭政坛，奥尔西被视为前总统何塞·穆希卡的得意门生，在竞选中得到穆希卡大力支持。穆希卡称赞奥尔西“优秀”，称担任卡内洛内斯省省长的经历有助于奥尔西履行总统职务，因为“卡内洛内斯是乌拉圭的缩影”。

广泛阵线成立于1971年，在政治光谱中被认为属于中左至左翼，曾于2005年至2020年连续执政15年，其组成政党包括奥尔西所属的人民参与运动，以及乌拉圭社会党等政党。奥尔西在广泛阵线内被视为温和派，善于通过协商求得共识，这让他获得了联盟内部大部分力量的支持。

内政面临多方挑战

分析人士指出，虽然乌拉圭在拉美地区属于发展程度较高、经济社会较为稳定的国家，但奥尔西上台后将面临化解经济增长乏力、贫困问题加剧、安全形势恶化等挑战。

受国际大宗商品价格下跌和国内自然灾害影响，2023年乌拉圭国内生产总值增长率仅为0.4%，近乎停滞。根据世界银行数据，乌拉圭贫困率为6.7%，并不算高，但儿童、青少年和非洲裔人口的贫困率却是这一数字的两倍，因此该国仍有较大减贫压力。

在国内安全方面，乌拉圭内政部数据显示，2023年乌拉圭平均每10万名居民中发生超过10起谋杀案，远高于阿根廷、智利等邻国的水平。

乌拉圭共和国大学政治学教授卡米拉·塞瓦略斯认为，奥尔西执政后或将采取提高工人最低工资、为无家可归者提供帮助等扶贫和促进社会公平的措施。

在10月下旬举行的乌拉圭议会选举中，广泛阵线赢得参议院过半席位，但在众议院所获席位未达半数，这意味着奥尔西在执政过程中将不得不与反对势力对话协商，以获得立法支持。塞瓦略斯认为，这可能导致新政府难以进行大刀阔斧的改革。

外交强调务实自主

关于新政府的对外政策，乌拉圭共和国大学政治科学研究所教授卡洛斯·卢汉认为，奥尔西将延续乌拉圭独立自主、对外开放的外交方针，以实用主义为原则开展务实外交，其对外政策或将聚焦三条主线：一是吸引国际投资以促进国家发展；二是通过多边外交促进和平；三是强调乌拉圭自身的政策自主和全球南方的独立自主。

乌拉圭天主教大学国际商务研究所所长伊格纳西奥·巴尔泰萨吉认为，未来奥尔西政府与现任拉卡列政府的一个主要区别将是，前者可能会与巴西左翼总统卢拉领导的巴西政府靠近，尤其是在自由贸易协定谈判方面或将倾向于支持南共市作为一个整体同域外伙伴谈判，而非拉卡列主张的“在必要时”抛开南共市单独谈判。但总体上看，新政府的对外政策与拉卡列政府相比不会有太大变化。

此外，分析人士认为，在乌克兰危机、巴以冲突等国际热点问题上，乌拉圭新政府立场或将与拉美大部分左翼政府类似，采取较为中立的态度。

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