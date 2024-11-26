新华社华盛顿11月25日电 题：“寅吃卯粮”陋习难改 美政府债务再创新高

新华社记者许缘

美国财政部日前发布的最新数据显示，截至11月21日，美国联邦政府债务总额首次突破36万亿美元，达到36.035万亿美元，创历史新高。分析人士指出，美国政府难改“寅吃卯粮”的财政陋习，常年出现巨额财政赤字，导致负债规模不断扩大，这给美国乃至世界经济都带来极大风险。

债务规模“野蛮生长”

美国联邦政府债务主要包括公众持有的债务和政府间债务。过去10年来，这两类债务均大幅增长，尤其是公众持有的债务增幅达122%。

美国政府自20世纪80年代起大量举债。1985年，美国从净债权国变为净债务国，此后债务规模不断攀升，近年则呈现快速增长趋势。2017年9月突破20万亿美元，2022年1月底突破30万亿美元。

2023年9月，美国联邦政府债务突破33万亿美元大关。今年1月初至7月底，联邦政府债务从34万亿美元增至35万亿美元。此后短短三个多月里，联邦政府债务再增加1万亿美元，不断突破历史峰值。

美国国会预算办公室预计，2027年公众持有的美国联邦政府债务占国内生产总值（GDP）的比重或升至106%以上，打破1946年创下的纪录。

美国政府负债规模快速增加，直接导致所需支付利息也相应增多。美国财政部数据显示，联邦政府2024财年债务利息支出约1.1万亿美元，是年度利息支出首次超过1万亿美元，较2023财年增长29%。

入不敷出举债成瘾

巨额财政赤字是导致美国政府债务规模持续扩大的直接原因。2024财年（2023年10月1日至2024年9月30日），美国联邦政府支出达到6.75万亿美元，占GDP比重高达23.4%。2025财年开始至今，联邦政府支出已达5840亿美元。其中，社会保障、国防、医疗和净利息支出分别占支出总额的21%，18%、15%和14%。

与此同时，美国联邦政府收入占GDP的比重出现下降。2024财年，美国联邦政府收入为4.92万亿美元，占GDP比重从2015年的18%降至17%。这导致该财年联邦政府财政赤字扩大至1.8万亿美元左右，较上一财年增加1390亿美元。

数据显示，在过去50年中，美国联邦政府仅有四次出现财政盈余，最近一次是在2001年。自2015年以来，联邦政府支出占GDP的比重从20%开始不断攀升。从2016年起，社会保障、医疗保健和债务利息支出的增速已经超过联邦政府收入增速。

国际货币基金组织（IMF）在一份报告中指出，美国政府财政赤字过大，导致公共债务占GDP比重持续上升。IMF预计，在当前美国政策下，到2032年，美国公共债务占GDP比重将超过140%。

不少观察人士认为，美国债务持续攀升，财政赤字不断扩大，共和、民主两党难辞其咎，美国债务正在不可持续的道路上失控“狂飙”，而两党出于政治考量都不愿“踩刹车”。

制造风险拖累经济

美国联邦预算问责委员会主席马娅·麦吉尼亚斯在一份声明中表示，联邦政府债务不断上升带来严重的国内经济和地缘政治风险，拖累美国经济发展，导致通胀上升和利率攀升，进一步挤压联邦预算空间。鉴于公共债务占GDP比重或在未来两年达到历史最高水平，联邦政府债务前景不容乐观。

IMF警告，美国政府长期出现财政赤字反映了“重大且持续”的政策错位，财政赤字和债务高企给美国自身和全球经济制造了日益重大的风险。美国政府亟待解决赤字问题，扭转公共债务占GDP比重持续上升的趋势。

美国智库两党政策中心经济政策项目执行主任沙伊·阿卡巴斯表示，当前联邦债务规模给利率带来上行压力，包括抵押贷款利率。美国家庭将越来越明显地感受到住房成本和食品杂货花销上升，这将对美国经济前景产生不利影响。

“大约每5美元中就有1美元用于还债，而非用于促进未来经济增长的投资。”阿卡巴斯指出，债务利息支出增加限制了联邦政府在基础设施建设和教育等基本民生领域的支出。

麦吉尼亚斯认为，在下届总统任期内，联邦政府债务占GDP比重或将达到新的纪录，利息支出将“几乎超过预算中每一项支出类别”，而这一切“都是因为我们的不作为”。

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