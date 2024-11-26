新华社华盛顿11月25日电（记者邓仙来）美国司法部特别检察官杰克·史密斯25日向美国联邦法院递交材料，放弃指控将再次入主白宫的前总统特朗普涉嫌推翻2020年美国总统选举结果和不当处理政府机密文件两项刑事案件的诉讼程序。

史密斯当天向哥伦比亚特区联邦地区法院法官塔尼娅·丘特坎递交材料，表示将放弃指控特朗普推翻2020年美国总统选举结果的诉讼程序。丘特坎当天晚些时候裁决，终止该案诉讼程序。

史密斯在材料中表示，美国宪法规定，候任总统就职前，针对其的刑事诉讼应终止。司法部根据这一规定作出放弃诉讼程序的决定。放弃诉讼程序同该案有关事实或相关证据说服力无关，本届政府在此案相关事实上的立场没有变化。

史密斯同时表示，不寻求永久终止诉讼，理由是美国宪法赋予总统的刑事豁免权是暂时的。这意味着，在特朗普第二个总统任期结束后，理论上可重启相关诉讼程序。

就史密斯负责的特朗普不当处理政府机密文件案，今年7月，美国佛罗里达南区联邦地区法院法官艾琳·坎农作出裁决，终止该案的诉讼程序，史密斯随即决定上诉。

11月25日，史密斯在另一份法庭材料中表示，将放弃不当处理政府机密文件案中针对特朗普的诉讼程序，停止上诉。不过他还将继续推动该案中针对特朗普团队两名工作人员的诉讼程序。这两名工作人员被指控妨碍联邦执法人员调查特朗普卸任总统后持有的政府敏感文件。

2022年11月，美国司法部长梅里克·加兰任命史密斯为特别检察官，负责特朗普涉嫌推翻2020年总统选举结果案和不当处理政府机密文件案的调查和诉讼。特朗普在这两个案件中均受到刑事犯罪指控，作为美国前总统创下先例。

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