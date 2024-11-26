人民网首尔11月26日电 （记者莽九晨）“茶香墨韵，遇见喀什”中韩缘文化节日前在韩国水原市举办。

此次活动由中国人民对外友好协会、韩中文化友好协会共同主办，中国人民对外友好协会会长杨万明、中国驻韩国大使馆公使衔参赞沈晓刚、韩中文化友好协会会长曲欢、中日韩合作秘书处秘书长李熙燮等出席，韩国政治、经济、文化等各界人士近200人参加。

杨万明表示，中韩同属亚洲文化圈，相近相通的文化和价值理念成为连接两国人民的情感纽带。文化交流作为沟通心灵的桥梁，是增进人民之间相互理解和友好感情的重要途径。此次特别邀请中国新疆维吾尔自治区喀什地区来韩国展示富有民族特色的歌舞表演和非遗特色产品等，希望依托中韩两国的特色文化资源，搭建两国民心相通、友好交流与合作的平台，促进中韩文明互鉴和人文交流。

曲欢表示愿同中国人民对外友好协会保持紧密合作，继续深化在经济、人文、青少年等领域的交流与合作，为增进韩中两国人民间相互了解、友谊与互信贡献民间力量。

文化节期间，韩方展示了韩国民俗乐舞、书法、茶道等特色文化，中方则展示了来自中国新疆喀什地区的风景人文图片和非遗特色产品，喀什地区歌舞剧团还表演了富有民族特色的歌舞。

(责编：于洋、杨牧)