人民网北京11月26日电 （记者崔译戈）近日，“中美民众对话2024：探寻前行之路”在北京举行，来自中美两国学术、商业、社会和文化等领域的数十位代表参加活动。与会者认为，中美双方应继续致力于求同存异，加强合作，携手实现共同繁荣。

清华大学战略与安全研究中心主任达巍在活动中表示，中美民间交流尤为重要。中美两国人民存在许多共同观念和共同利益，民间交流将促进两国人民增进理解，加深友谊。

美中关系全国委员会会长欧伦斯在发言中回顾了中美两国“乒乓外交”的故事，指出民间交流是美中关系的基础，在当前的国际局势背景下，美中需要共同探索新的交流方式。

北京大学燕京学堂名誉院长袁明表示，民间文化交流不仅是两国关系发展的基石，也是应对全球性挑战的重要途径。

上海纽约大学常务副校长暨美方校长杰弗里·雷蒙在发言中强调高等教育合作对两国关系的重要性。他认为，两国留学生通过交流互访等形式相识相知、拓展视野将有助于增进彼此间了解，建议美中两国可在商业、艺术和体育等领域探索开展更多合作办学项目。

香港大学政治与公共行政学系教授、当代中国与世界研究中心主任李成表示，当前中美关系复杂且充满挑战，两国青年将在推动中美关系发展中发挥重要作用。

本次活动由清华大学战略安全与研究中心与美国美中关系全国委员会共同举办。

(责编：崔译戈、杨牧)