新华社柏林11月25日电 新闻分析｜德国可能重启核能发电吗

新华社记者褚怡 李若佳

近日，国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西在《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会期间接受德国媒体采访时表示，德国重启核能发电是“合乎逻辑且理性的”。德国最大反对党基督教民主联盟也呼吁重启核电，引起多方激辩。

德国去年正式关闭该国最后三座核电站。如今，重启核电又在德国成为热议话题。专家认为，德国虽然存在重启核能的可能性，但由于民意、经济和政治等方面的阻碍，至少近期难以实现。

摇摆：弃核之路波折不断

德国国内的核能争议由来已久。自20世纪60年代德国首座商业核电站投用以来，该国反原子能运动就从未停歇，苏联切尔诺贝利核事故更是激发了民众对核安全的担忧，也推动了以“环保、和平、反核”为政治原则的德国绿党的发展。

2002年，因“安全问题”和“高放射性废物的最终储存问题”相关考量，德国修订《原子能法》，决定逐步淘汰核能商业发电。但2010年，德国再次修订该法，将核能视为过渡到可再生能源的必要技术，决定延长核电站使用寿命。

2011年3月发生的日本福岛核事故，加剧了德国民众对核事故严重后果的恐惧。当年5月，时任德国总理默克尔宣布，德国将在2022年前关闭所有核电站，成为世界首个彻底放弃核电的发达工业国。

弃核的同时，德国积极推动能源转型，大规模投资风能、太阳能等可再生能源。默克尔的经济顾问拉尔斯-亨德里克·罗勒曾对媒体表示，弃核政策“让德国过度依赖俄罗斯天然气”，但当时“别无选择”。

2022年俄乌冲突爆发后，德国决定对俄罗斯实施经济制裁，包括停止从俄罗斯进口煤炭和石油，同时俄罗斯也停止通过“北溪”天然气管道向德国供应天然气，德国能源价格飙升。为缓解能源危机，原定2022年年底关闭的最后三座核电站被允许继续运行至2023年4月才最终退出电网。

博弈：重启核能成竞选议题

今年11月初，德国执政联盟因在财政预算等方面存在分歧而破裂。随着德国内部政治分歧升级，各党派将核政策作为竞选的重要筹码之一。

由反对党基督教民主联盟与基督教社会联盟组成的联盟党近期推出了新的能源政策，呼吁重新评估德国现有核能基础设施，以确定是否可能“以合理的技术和财务成本”重启核电站。执政党之一的绿党发言人则对媒体表示，相关提案是在美化过时的工业方案，发展可再生能源才是能源安全的关键。

中国现代国际关系研究院欧洲所副所长李超在接受新华社记者采访时说，能源供应问题关乎德国工业化进程，能否找到有效、稳定的能源供应渠道并显著降低发电成本，应对“能源脱俄”带来的负面冲击，对德国执政党意义重大。

德国总理朔尔茨将于下个月在联邦议院发起信任投票，如未能通过信任投票，原定明年9月举行的联邦议院选举可能提前至明年2月。民调显示，如果提前选举，大约34%的选民将投票支持基督教民主联盟。

分析人士认为，选举结果可能对德国核政策产生影响。李超说，如果联盟党能在选举后顺利组阁、上台，有可能推动关于核政策的讨论，甚至推动政策变革。即使不能马上重启核电站，也有可能在研发层面出台一些激励措施。

困难：重启之路阻碍重重

尽管格罗西认为德国重启核能发电是“合乎逻辑且理性的”，但就目前情况看，重启之路阻碍重重。

李超认为，虽然德国存在重启核能的可能性，但真正落地实施还有不少制约因素。“民意对此能否统一尚不确定。”他说，德国民众“恐核”心理由来已久，主要的反核政党绿党的立场又较为坚定，且已担任执政党总计十余年。长期的政党影响和舆论引导，导致至今仍有不小的“反核”声音，真正想要逆转核政策并不容易得到大多数民众支持。

从经济层面的实际操作上看，尽管许多发电厂基本部件尚未拆除，重启核能在原则上存在可行性，但这一举措代价高昂，对财政困难的德国政府来说负担巨大。德国能源供应商莱茵集团和意昂集团出于盈利考量，拒绝了重启退役核电站方案。莱茵集团首席执行官马库斯·克雷贝尔对媒体表示，重返核电计划在经济上不可行，“我认为一切都结束了，德国没有回头路”。

李超表示，重启核能还存在政治上的争议。如果逆转核政策，德国政府势必背负“政策反复”“出尔反尔”等舆论包袱。此外，目前还很难预料选举后联邦政府组阁情况，联盟党如何说服执政伙伴支持其改变核政策，也具有不确定性。

李超说，德国即使最终决定重启核能，也还面临行政许可、安全核查等一系列程序。近来关于德国官僚主义的讨论十分激烈，行政效率低下被认为是导致德国经济下行的重要原因，再加上财政紧张，预计在核电站问题上，很难快速决策并落地实施。

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