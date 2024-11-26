人民网约翰内斯堡11月25日电 （记者邹松）一缕药香跨越古今，一枚银针联通中非。24日，设在津巴布韦首都哈拉雷的中国—津巴布韦中医药中心（以下简称“中医药中心”）举办了一场面向在津中国孩子的中医药文化体验活动，旨在更好地传承和弘扬中华传统文化，增强在海外的中国孩子们对祖国文化的自信和认同。

在津中国孩子聚焦中医药。中国援津巴布韦医疗队供图

在津巴布韦，中国孩子们身处的语言环境通常以英语为主，接受到的中文教育和文化课程不够系统，对中国文化了解不多，对中医药文化的印象较为模糊。举办中医药文化体验活动得到了在津中国孩子和家长们的热烈响应。

胡莎医生是中国—津巴布韦中医药中心负责人，也是中国（湖南）第20批援津巴布韦医疗队宣传组组长，第21批援津巴布韦医疗队副队长。

她在此次中医药文化体验活动上首先介绍了中医药中心的发展历史、中医文化传播成果和目前津巴布韦当地民众对中医的接受程度。

接着带领孩子们重点参观了由湖南中医药大学第一附属医院提供技术和经费支持建成的非洲首家中医陈列室和中医急救小屋。

通过胡莎医生的讲解以及各类中医经典文献和中医医疗器具的陈列展示，孩子们初步了解了中医的起源、近现代发展历程，领略到中医药的悠久历史与深厚底蕴。

为了让孩子们更加直观地感受中医疗法的魅力，讲解结束后胡莎医生还安排了亲身体验环节，让孩子们体验基础的取穴、针刺、艾灸等操作，并通过有奖问答等多种互动形式激发孩子们的积极性，让这些在海外长的中国孩子在轻松愉快的气氛中感受祖国中医药的神奇与智慧。

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