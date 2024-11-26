人民网东京11月26日电 （许可）中国驻日本大使馆近日举办中日师生交流会暨2023年度国家优秀自费留学生奖学金颁奖仪式。中国驻日本大使吴江浩、日本文部科学大臣阿部俊子、日本科学技术振兴机构名誉理事长冲村宪树、东京大学等20所高校师生和教育部门相关代表、驻日本使馆和总领馆代表200余人出席。

吴江浩表示，多年来，中日人才交流成果斐然，为两国关系发展作出不可替代贡献。习近平主席日前同石破茂首相在利马会晤，明确了两国继续全面推进战略互惠关系的大方向。希望中日高校加强交流，深化合作，欢迎日本学子赴华留学，勉励留日学生勤奋学习、增长才干。

阿部俊子出席晚餐交流会并表示，进一步加强两国青年交流，对于推动面向未来的日中友好关系不可或缺。

吴江浩为获得国家优秀自费留学生奖学金的在日中国留学生颁奖。中国驻日大使馆公参杜柯伟宣读获奖学生名单。早稻田大学常务理事渡边义浩、评审专家代表赵新为教授、导师代表名古屋大学三轮富生教授、东京大学和筑波大学中日学生代表分别发言。

与会师生还体验了古典乐器、民族舞蹈、汉服等中国传统文化，观看了“周恩来与中日友好史料专题展”。

(责编：于洋、杨牧)