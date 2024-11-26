人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中企举办外籍员工中国行活动

2024年11月26日12:38 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网雅加达11月26日电 （记者曹师韵）11月22日，中国大唐集团有限公司首次“共铸卓越 共享未来”外籍员工中国行活动在公司中国总部圆满落下帷幕。

外籍员工参观大唐苏州热电公司。中国大唐集团有限公司供图

外籍员工参观大唐苏州热电公司。中国大唐集团有限公司供图

11月11日起，来自印尼和柬埔寨的6名大唐优秀外籍员工，从中国大唐总部出发，开启了“中国行”学习探索之旅。在为期十余天的行程中，他们先后实地打卡了大唐南京发电厂、大唐苏州热电公司、吕四港发电厂和中国大唐首个海上风电项目等，了解了中国大唐产业布局、业务范畴以及深厚文化底蕴，现场学习交流了中国企业在绿色发展、智能转型等方面的先进技术和管理理念，近距离接触并感受了中国传统文化的魅力。

此次“中国行”不仅是一次学习之旅，更是一次技术交流的思想碰撞。外籍员工们身临其境感受到中国的高速发展，并与相关项目负责人、技术专家等围绕国内外电力行业的发展趋势、技术创新、市场拓展等方面进行了深入探讨和交流。

大家纷纷表示，要将在中国学习的先进经验带回去，运用到实际工作中，推动中印尼企业相互学习、共同发展进步。

中国大唐相关负责人表示，中国大唐将继续深耕东南亚市场，进一步深化国际化、本土化人才布局，促进文明互鉴、民心相通，实现互利共赢、共同发展。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部