人民网雅加达11月26日电 （记者曹师韵）11月22日，中国大唐集团有限公司首次“共铸卓越 共享未来”外籍员工中国行活动在公司中国总部圆满落下帷幕。

外籍员工参观大唐苏州热电公司。中国大唐集团有限公司供图

11月11日起，来自印尼和柬埔寨的6名大唐优秀外籍员工，从中国大唐总部出发，开启了“中国行”学习探索之旅。在为期十余天的行程中，他们先后实地打卡了大唐南京发电厂、大唐苏州热电公司、吕四港发电厂和中国大唐首个海上风电项目等，了解了中国大唐产业布局、业务范畴以及深厚的文化底蕴，现场学习交流了中国企业在绿色发展、智能转型等方面的先进技术和管理理念，近距离接触并感受了中国传统文化的魅力。

此次“中国行”不仅是一次学习之旅，更是一次技术交流的思想碰撞。外籍员工们身临其境感受到中国的高速发展，并与相关项目负责人、技术专家等围绕国内外电力行业的发展趋势、技术创新、市场拓展等方面进行了深入探讨和交流。

大家纷纷表示，要将在中国学习的先进经验带回去，运用到实际工作中，推动中印尼企业相互学习、共同发展进步。

中国大唐相关负责人表示，中国大唐将继续深耕东南亚市场，进一步深化国际化、本土化人才布局，促进文明互鉴、民心相通，实现互利共赢、共同发展。

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