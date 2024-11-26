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康宁显示科技中国总裁：“扎根中国，投资中国，回馈中国”

吴成良 赵瞳 张文捷 苏缨翔 刘祎 钟文兴
2024年11月26日12:04 | 来源：人民网-国际频道
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作为全球材料科学领域的佼佼者，康宁公司与重庆的缘分始于2015年。当时，康宁显示科技显示玻璃基板后段加工项目落地重庆两江新区，并在2017年初实现了量产。这不仅是康宁对重庆地区的坚定承诺，更是其在中国发展的重要一步。

2021年9月，康宁再次与重庆两江新区携手，签署协议投资建设康宁盖板玻璃项目。康宁显示科技中国总裁兼总经理曾崇凯对人民网表示：“这是康宁大猩猩玻璃在中国大陆的首家制造工厂，并已于2023年12月18日正式实现量产。”曾崇凯强调，“这无疑是又一个重要的里程碑。”

自2015年至2023年，康宁在重庆持续加大投资力度，为推动当地显示产业生态系统的全面发展贡献力量。

重庆独特的交通枢纽地位，结合当地大力发展电子信息产业集群的愿景和优越的商业环境，与康宁在中国的发展战略高度契合。同时，重庆“33618”现代制造业集群体系的规划，以及期望通过深化合作带来的共赢效应，都为康宁的持续发展注入了强劲动力。

迄今，康宁已经在重庆地区投资大约15亿美元。

“首先是得天独厚的地理位置，其次是政府的大力支持，最后是这里充满无限可能的发展潜力。”谈及持续在重庆投资的关键因素，曾崇凯如此表示。

曾崇凯对重庆致力于打造建设市场化、法治化、国际化的一流营商环境给予高度评价。他感慨地说：“我们对重庆的商业环境充满信心。康宁在这里发展了近十年，深切感受到了重庆在优化营商环境方面的坚定决心和高效行动力。”

在曾崇凯眼中，中国在康宁的全球布局中占据着举足轻重的地位。历经44年的深耕细作，康宁已在中国建立起完善的研发、制造和销售体系。

除美国本土以外，中国市场是康宁全球唯一一个五大业务均有运营的市场，涵盖光通信、显示科技、汽车应用、移动消费电子和生命科学。展望未来，曾崇凯对中国经济的发展前景充满期待。他表示，康宁将继续致力于创新、价值创造和可持续发展，与中国经济携手共进。

“扎根中国，投资中国，回馈中国。”曾崇凯如此表达康宁与中国共创美好未来、共享发展成果的决心。

(责编：于洋、杨牧)

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