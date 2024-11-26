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中国代表：安理会在加沙冲突的压力测试中“不合格”

2024年11月26日11:16 | 来源：新华网
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新华社联合国11月25日电 中国常驻联合国代表傅聪25日在安理会巴以问题公开会上表示，由于个别国家的消极态度，安理会在加沙冲突的压力测试中表现“不合格”。

傅聪表示，此次加沙冲突是联合国在中东问题上面临的最大压力测试，这项测试首先是向安理会成员提出来的。中方呼吁个别国家正视自身责任，支持安理会运用工具箱中的所有选项，为实现立即停火、恢复和平采取进一步行动。

傅聪说，20日，因美国独家否决，安理会推动加沙立即停火的努力再次受挫。此后，局势每天都在恶化，朝更加危险的方向发展。事实表明，安理会继续拖延等待，将意味着更大破坏和平民伤亡。安理会不能停顿观望，必须争分夺秒，尽早采取一切必要行动。

傅聪强调，必须推动立即无条件持久停火。停火是拯救生命的重要前提，不能同任何问题挂钩。坚持为停火设置前提条件，意味着纵容继续对无辜平民的杀戮，为延续战争“开绿灯”。

傅聪指出，必须消除人道准入障碍。履行国际人道法是不容谈判的义务，不能成为讨价还价的筹码。以色列必须解除物资准入的一切限制，停止实施并撤销针对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处的法案，切实保障人道物资在加沙全境大规模准入和安全分发。

傅聪强调，必须抵制破坏“两国方案”基础的单边行动。在国际法和安理会决议基础上落实“两国方案”是解决巴勒斯坦问题的唯一可行出路。

傅聪表示，必须制止更大范围的地区冲突。中东局势已岌岌可危，以色列必须放下使用武力的执念，停止对黎巴嫩、叙利亚、伊朗等其他国家的侵犯，停止挑衅冒险行径。

(责编：苏缨翔、张悦)

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