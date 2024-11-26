新华网阿布贾11月26日电（记者杨喆 侯鸣）“中非好伙伴——2024年尼日利亚中英文歌唱比赛”决赛近日在位于尼首都阿布贾的尼日利亚中国文化中心举办。

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞杨建兴致辞。（尼日利亚中国文化中心供图）

中国驻尼日利亚大使馆文化参赞兼尼日利亚中国文化中心主任杨建兴、尼日利亚中国总商会秘书长崔光臻、尼日利亚艺术家协会主席苏莱曼、尼日利亚中国文化中心副主任刘占平、中国港湾尼日利亚有限公司董事长陈泽等嘉宾、参赛选手及观众等130余人出席了本次活动。

杨建兴在致辞中表示，中非合作论坛北京峰会和中尼元首会晤为中非、中尼人文交流注入了强大动力，希望通过本次歌唱比赛，传递中尼两国人民对彼此的深情厚谊，为促进两国民心相通作出积极贡献。

苏莱曼在致辞时表示，音乐是超越国界的语言，希望每位选手都能享受比赛的过程，在比赛中增加对对方文化的了解和喜爱，通过比赛结交更多的好朋友，相信通过更多类似歌唱比赛的活动，尼中两国人民的友谊会更加深厚。

“中非好伙伴——2024年尼日利亚中英文歌唱比赛”决赛分为中文歌曲比赛和英文歌曲比赛，各有12位选手参与角逐。为鼓励中尼两国人民相亲相知，主办方为唱中文歌曲的尼日利亚人和唱英文歌曲的中国人直接加10分，有多名选手跨语种参与了比赛。

参赛选手在比赛中。（尼日利亚中国文化中心供图）

经过激烈角逐，分别决出中文歌曲比赛和英文歌曲比赛一、二、三等奖，各位参赛选手感情真挚投入，赢得了评委和观众的好评，为观众献上了一场歌唱中尼友好的视听盛宴。

本次活动由尼日利亚中国文化中心与尼日利亚中国总商会联合主办，中国港湾尼日利亚有限公司承办。

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