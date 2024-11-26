人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

体验绿色低碳未来 中外记者走进深圳国际低碳城

2024年11月26日10:10 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网深圳11月26日电 （宋歌）“现在我们参观的会展中心是国内首个零能耗场馆，这个场馆的建造融入了115项低碳技术，平均年能耗可实现自给自足……”近日，在深圳国际低碳城内，人民网“中外记者看深圳”调研团认真聆听工作人员介绍，感受科技创新如何赋能绿色智慧场景。

深圳国际低碳城位于深圳市龙岗区坪地街道，总面积57平方公里，由1平方公里核心区、拓展区和其他区域构成，是首批八个国家低碳城（镇）试点之一。该项目发展自中欧城镇化合作旗舰项目，自2013年起成功举办多届国际低碳论坛，是展示中国绿色低碳技术合作的全球平台。

深圳国际低碳城会展中心。 人民网 宋歌 摄

深圳国际低碳城会展中心。人民网 宋歌摄

作为深圳唯一以绿色低碳发展为特色的重点区域，深圳国际低碳城的园区各处都体现着节能环保的理念。从布满建筑外墙的绿植，到通过声音强弱控制灯光亮度的喇叭互动装置，再到节能35%的磁悬浮空调主机。在会展中心窗外，慢速风扇借助微气流可将室温降低2至3度；遍布园区的风光互补灯则在白天以光能和风能发电，储存于蓄电装置中供夜间照明使用……

深圳国际低碳城会展中心的一处外墙。 人民网 宋歌 摄

深圳国际低碳城会展中心的一处外墙。人民网 宋歌摄

深圳国际低碳城会展中心顶层安装的光伏板。 人民网 宋歌 摄

深圳国际低碳城会展中心顶层安装的光伏板。人民网 宋歌摄

深圳国际低碳城内的喇叭互动装置。人民网 宋歌 摄

深圳国际低碳城内的喇叭互动装置。人民网 宋歌摄

在会展中心的会议室中，记者们见到了利用微型藻类固碳供氧的微藻氧吧。工作人员介绍道，藻类的固碳能力是树木的几十倍，借助藻类的光合作用，微藻氧吧可以把室内环境打造成“天然氧吧”，有效避免人员密集造成的头晕眼花等问题。

会展中心会议室中的微藻系统。 人民网 宋歌 摄

会展中心会议室中的微藻系统。人民网 宋歌摄

距会展中心不远处，一栋高99.9米，名为未来大厦的多功能复合建筑兀自矗立。这栋建筑建成于2021年，与会展中心同属低碳城核心区，是深圳全市规模化应用全直流建筑试点项目。直流应用是未来大厦的特色，通过省略直流交流转换环节，大厦可以有效降低人们生产生活的能耗。据介绍，在未来，这栋建筑将被打造成为集养老、教育、休闲与文化服务于一体的公开社区，利用自身优势，为市民提供更加绿色舒适的生活。

记者们在拍摄未来大厦模型。 人民网 宋歌 摄

记者们在拍摄未来大厦模型。人民网 宋歌摄

未来大厦开放社区内停放的可用作移动舞台的沙池车。 人民网 宋歌 摄

未来大厦开放社区内停放的可用作移动舞台的沙池车。人民网 宋歌摄

人民网希腊籍外专康斯坦丁对低碳园的绿色技术印象深刻。他表示，从先进的可再生能源系统到生态友好型城市规划，园区每个方面都反映了应对气候变化的前瞻性思维方法。尤其是将科技与自然和谐融合的设计，创造了一种兼顾人类福祉和生态平衡的城市生活模式。

西班牙籍外专湖长明在参观后赞叹道：“尽管深圳是个经济发展迅速的城市，但并没有忽略环境问题。现如今世界各国都很注重低碳发展，低碳城让我看到了具有独特价值的中国低碳方案。”

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部