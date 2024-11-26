人民网深圳11月26日电 （宋歌）“现在我们参观的会展中心是国内首个零能耗场馆，这个场馆的建造融入了115项低碳技术，平均年能耗可实现自给自足……”近日，在深圳国际低碳城内，人民网“中外记者看深圳”调研团认真聆听工作人员介绍，感受科技创新如何赋能绿色智慧场景。

深圳国际低碳城位于深圳市龙岗区坪地街道，总面积57平方公里，由1平方公里核心区、拓展区和其他区域构成，是首批八个国家低碳城（镇）试点之一。该项目发展自中欧城镇化合作旗舰项目，自2013年起成功举办多届国际低碳论坛，是展示中国绿色低碳技术合作的全球平台。

深圳国际低碳城会展中心。人民网 宋歌摄

作为深圳唯一以绿色低碳发展为特色的重点区域，深圳国际低碳城的园区各处都体现着节能环保的理念。从布满建筑外墙的绿植，到通过声音强弱控制灯光亮度的喇叭互动装置，再到节能35%的磁悬浮空调主机。在会展中心窗外，慢速风扇借助微气流可将室温降低2至3度；遍布园区的风光互补灯则在白天以光能和风能发电，储存于蓄电装置中供夜间照明使用……

深圳国际低碳城会展中心的一处外墙。人民网 宋歌摄

深圳国际低碳城会展中心顶层安装的光伏板。人民网 宋歌摄

深圳国际低碳城内的喇叭互动装置。人民网 宋歌摄

在会展中心的会议室中，记者们见到了利用微型藻类固碳供氧的微藻氧吧。工作人员介绍道，藻类的固碳能力是树木的几十倍，借助藻类的光合作用，微藻氧吧可以把室内环境打造成“天然氧吧”，有效避免人员密集造成的头晕眼花等问题。

会展中心会议室中的微藻系统。人民网 宋歌摄

距会展中心不远处，一栋高99.9米，名为未来大厦的多功能复合建筑兀自矗立。这栋建筑建成于2021年，与会展中心同属低碳城核心区，是深圳全市规模化应用全直流建筑试点项目。直流应用是未来大厦的特色，通过省略直流交流转换环节，大厦可以有效降低人们生产生活的能耗。据介绍，在未来，这栋建筑将被打造成为集养老、教育、休闲与文化服务于一体的公开社区，利用自身优势，为市民提供更加绿色舒适的生活。

记者们在拍摄未来大厦模型。人民网 宋歌摄

未来大厦开放社区内停放的可用作移动舞台的沙池车。人民网 宋歌摄

人民网希腊籍外专康斯坦丁对低碳园的绿色技术印象深刻。他表示，从先进的可再生能源系统到生态友好型城市规划，园区每个方面都反映了应对气候变化的前瞻性思维方法。尤其是将科技与自然和谐融合的设计，创造了一种兼顾人类福祉和生态平衡的城市生活模式。

西班牙籍外专湖长明在参观后赞叹道：“尽管深圳是个经济发展迅速的城市，但并没有忽略环境问题。现如今世界各国都很注重低碳发展，低碳城让我看到了具有独特价值的中国低碳方案。”

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