人民网深圳11月25日电 （曹欣悦）在中国改革开放的“桥头堡”深圳，有这样一座“摩天工厂”正在悄然颠覆人们对传统工厂的概念，它就是龙岗区的深圳宝龙专精特新产业园。该园区由特区建工集团“投建营”一体化开发，位于龙岗东部先进制造业园区内，项目总占地面积约8.84万平方米，是全国首个“工业上楼”项目。近日，人民网“中外记者看深圳”调研团走进园区，近距离了解这座“摩天工厂”。

何为“工业上楼”？

进入园区，与以往1—3层扁平式分布的平房或矮楼不同，工厂与机器都搬进了一栋栋拔地而起的高楼里。在园区3栋的4楼，有一家正在组装新能源汽车相关产品的工厂——深圳市赛特新能科技有限公司，前不久，该公司刚与楼上“邻居”达成合作意向，这样的“邻居+合作”关系在深圳宝龙专精特新产业园并不少见。例如，威远精密通过园区活动牵线搭桥，与“邻居”艾克瑞电气对接联系，为其提供定制化产品。在这里，一栋楼就是一条产业链。园区通过在产业集群融合集聚上持续发力，推动项目主导产业集聚成势，构建起“上下楼即上下游，产业园即产业链”的高效协同生态。

赛特新能科技有限公司内部。人民网 曹欣悦摄

工人正在工作。人民网 曹欣悦摄

所谓的“工业上楼”，是指将传统扁平式厂房汇聚到高楼层，形成一个垂直化的空间形态，让企业在高层楼房中进行工业生产的新型产业空间模式，在不改变工业用地性质的前提下，提升楼宇的容积率。近年来，大城市工业用地紧张，坚持工业立市的深圳为提升楼宇容积率、促进土地集约化利用，率先探索出“工业上楼”模式，实现“向天要地”，开拓出工业发展新天地。

“工业上楼”缘何可行？

往昔工业居平房，当下高楼化厂房。“工业上楼”并非简单的空间堆叠，而是空间巧妙的配合重塑。

想要实现“工业上楼”，对楼宇的承重要求就是第一关。工厂设备往往重达数吨，体型较大，为了解决这一问题，园区采用首层2T/㎡、2-4层1.2T/㎡、5层及以上0.8T/㎡，满足设备增加或更换大型设备的承重要求。楼宇在层高的设计上也突出了大平层、宽柱距、高层高的特点，同时，为了使货运物流更加便捷高效，园区配置3T载重货梯两部以上，每户配置吊装口。

攻克下技术难题，深圳宝龙专精特新产业园继而持续优化“硬件”“软件”。园区以高新高端、集聚集约为导向，在产业供给与需求之间牵线搭桥，既为企业带来了合作机会，又大大降低了企业物流、人力等成本，提高了不同要素资源的组合配置效率。同时，园区内配建有宿舍、酒店和生活配套设施，努力打造成生产、生活、生态“三生融合”型制造业园区，入驻园区就像住进一个小社区，几乎可以解决日常生活需要。

园区不仅提供工厂服务，也利用金融赋能平台、人才服务平台、市场拓展平台等为企业提供市场、技术、人才、金融、政务等一揽子服务综合解决方案，助力企业做精做强。

2023年11月16日，国家发改委等七部门联合发文推广“工业上楼”、二三产业混合用地新模式等22条深圳综合改革试点经验，深圳宝龙专精特新产业园“上榜”。“摩天工厂”破解用地难题，助推工业产业升级。

调研团参观赛特新能科技有限公司。人民网 曹欣悦摄

(责编：于洋、杨牧)