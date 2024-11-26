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中企在乍得开展社区义诊及捐赠活动

2024年11月26日09:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布贾11月25日电 （记者姜宣）今年盛夏时节，乍得遭遇极端天气挑战，雨水泛滥成灾，位于首都恩贾梅纳300余公里的沙里—巴吉尔米省古达瓦镇所在的罗尼埃油田区域受灾状况尤为严重。洪涝肆虐，冲毁了社区道路，孩子们因此无法上学，不少村民也因此遭受饥饿与疾病威胁。11月7日，中国石油非洲公司收到古达瓦镇镇长阿里法的紧急求援信，期盼中国石油帮助社区渡过难关。

中国援乍医疗队医生现场义诊。中国石油非洲公司供图

中国援乍医疗队医生现场义诊。中国石油非洲公司供图

收到求助后，中国石油非洲公司迅速响应，紧急调配资源，多方联动筹备。火速与中国援乍医疗队取得紧密联系，医疗队精心选派3名医术精湛、临床经验丰富的内科、外科、儿科骨干医生，组成“医疗先锋队”奔赴一线，同时，积极协调物资，为困难民众提供帮助。11月20日至21日，义诊活动有序开展，3名医疗队专家与2名油田驻地医生并肩作战，耐心接诊每一位前来寻医问诊的村民，两日累计服务病患超200人次。

21日，中国石油非洲公司向当地社区进行物资捐赠。中国驻乍得大使王晰宁、商务参赞淡元鹏，乍得石油部副总监察长伊布尼—乌玛尔女士，中国石油乍得公司总经理刘合年，中国石油非洲公司副总经理吴建国，古达瓦镇镇长阿里法等参加了活动，当地300多位民众见证了这一暖心时刻。

王晰宁表示，多年来中国石油等中企扎根非洲热土，秉持初心，深耕细作。在商业运营稳步推进之际，不忘肩负社会责任，将“真实亲诚”对非合作理念内化于心、外化于行，用点滴善举赢得乍得民众口碑。中方亦愿以经验分享、投资助力、人才培育等多元方式，为乍得能源事业添砖加瓦，续写发展新篇，愿中乍友谊万古长青。

(责编：于洋、杨牧)

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