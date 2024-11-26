人民网华沙11月25日电 （记者禹丽敏）11月24日，为期4天的罗马尼亚秋季旅游展览会在罗马尼亚布加勒斯特会展中心落幕。布加勒斯特中国文化中心首次组织“你好！中国”展位参加，展示中国国家旅游形象，分享赴华旅游相关便利化措施与中国丰富的旅游资源。

观众体验文化项目。图片由布加勒斯特中国文化中心提供

11月22日，中方将对罗马尼亚持普通护照人员试行免签政策消息发布后，引起众多参展旅行社的高度关注和热烈反响。罗马尼亚的主流电视频道ProTV专门到中国展位进行了采访报道并在当晚新闻节目中播出。布加勒斯特中国文化中心主任徐宁波在接受采访时中向记者介绍了免签政策、支付和上网等入境旅游便利化措施，并表示欢迎更多罗马尼亚朋友去中国旅游，感受中国发展，体验中国文化。

“你好！中国”展位展示了贵州特色旅游资源，并展出了“云上贵州·最美云游季”VR展，吸引访客纷纷驻足体验。中国入境游相关便利化政策和措施也颇受关注，支付、上网便利化操作指南供不应求。大量访客积极参与书法、中国常识问答、汉服拍照打卡等文化体验项目，成为此次展览会中互动体验最强的展位。

与熊猫玩偶互动。图片由布加勒斯特中国文化中心提供

罗马尼亚最大旅行社Karpaten负责中国业务的产品经理亚力克西表示，免签政策发布后，赴华旅游咨询量暴增，他们将新开多个春季旅游团以应对大幅增长的需求，该公司已确定的赴华旅游团已排至2025年9月。

罗马尼亚旅游展览会是罗马尼亚影响最大的旅游行业展览会，每年举办2次。本次秋季展汇集了来自世界各地12个国家的旅游相关企业、组织和政府部门参展，吸引了约3万余名访客。

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