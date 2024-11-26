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“新疆是个好地方”宣介会暨图片展在越南河内举办

2024年11月26日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网河内11月25日电 （记者杨晔）11月25日，中国新疆友好交流代表团在越南首都河内举办“新疆是个好地方”宣介会暨图片展。

中国驻越南大使何炜（右二）和新疆维吾尔自治区党委副书记、乌鲁木齐市委书记张柱（左二）出席活动并致辞。 人民网记者杨晔摄

中国驻越南大使何炜（右二）和新疆维吾尔自治区党委副书记、乌鲁木齐市委书记张柱（左二）出席活动并致辞。人民网记者 杨晔摄

新疆维吾尔自治区党委副书记、乌鲁木齐市委书记张柱中国驻越南大使何炜出席活动并致辞。越南国会外委会常委蔡琼梅蓉，越南国会高平省委员会代表团副团长黎明德等两国各界嘉宾50余人应邀与会。

张柱在致辞中回顾了中越传统友谊，从多个维度系统阐述新疆是个好地方“好在哪儿”，详细介绍了新疆完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，改革发展稳定各项事业所取得的显著成就，有针对性地批驳揭露美西方涉疆谎言，展示了新疆开放自信的新形象。

何炜在致辞中积极评价新疆经济社会发展成就，分享了中越两党两国民族工作理论和实践的成功经验，对发展新疆与越南地方关系、深化两国各领域交流合作寄予期望。

新疆维吾尔自治区农业农村厅、水利厅和乌鲁木齐市人民政府有关人员就相关专题进行了宣介。现场还布设了图片展，向中越两国嘉宾展示现代化新疆的美丽风貌。

(责编：于洋、杨牧)

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